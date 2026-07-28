El PSG descarta vengarse del Madrid con Rodri tras el 'caso Diomande'

Todo equipo campeón, por muy superior que haya sido en el pasado reciente, tiene que ir reinventándose para seguir ganando. La dirección deportiva del PSG, vencedor de las dos últimas ediciones de la Champions League, quiere reforzar su plantilla para mantenerse tantos años como sea posible en el trono continental que tanto le costó alcanzar. Y más después de las salidas de futbolistas como Gonçalo Ramos o Kang-in Lee y la situación incierta de Bradley Barcola.

Los responsables deportivos del club francés, sin embargo, ya dejaron muy claro con Yan Diomande que no se dejarán "arrastrar por la inflación artificial de los precios ni por las maniobras de ciertos intermediarios" y se retiraron de la puja por el extremo marfileño cuando el Real Madrid entró en escena y se mostró dispuesto a asumir unas cantidades que, en los despachos del Parque de los Príncipes, se consideran "desproporcionadas y de tal naturaleza que habrían desequilibrado el mercado".

Después de quedarse sin Diomande, algunos rumores apuntaron que el PSG podría intentar vengarse del Madrid y lanzarse a por Rodri, que finaliza contrato con el Manchester City el próximo verano y está dispuesto a cambiar de aires tras exhibirse en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Desde la capital gala, sin embargo, se han desmentido rápidamente estas informaciones.

Según 'Le Parisien', el nombre de Rodri no ha estado en ningún momento sobre la mesa del presidente Nasser Al-Khelaifi ni del director deportivo Luis Campos. El medio de comunicación asegura que el PSG no se ha contemplado el fichaje del capitán de la selección española entre otras cuestiones porque considera que ya tiene al mejor centrocampista del mundo, Vitinha, y está centrado en reforzar otras demarcaciones. Especialmente las ofensivas, con Ferran Torres como gran deseado.

Cabe remarcar, en la misma dirección, que la prioridad de Rodri en caso de dejar el Manchester City es regresar al fútbol español, por lo que firmar con el PSG tampoco entra dentro de sus planes. Salvo giro de guion inesperado, no habrá intento de torpedear su llegada al Santiago Bernabéu desde París.