El PSG, condenado a pagar 61 millones de euros a Mbappé

Triunfo judicial de Kylian Mbappé sobre el PSG. Este martes, el Conseil prud'hommes de París, equivalente al Juzgado de lo Social en España, ha condenado al equipo parisino a pagarle casi 61 millones de euros al futbolista del Real Madrid en la disputa que ha enfrentado a ambos desde hace meses.

El pasado 16 de noviembre, los abogados de las dos partes acudieron a una tensa audiencia en la que el futbolista reclamó 263 millones de euros al club y el PSG hizo lo propio con 440 millones de euros. Sin embargo, por decisión unánime de los cuatro jueces, el fallo se ha producido a favor del jugador y se han desestimado todas las reclamaciones del equipo parisino.

El PSG tendrá que pagar 61 millones de euros al que fuera su futbolista en concepto de salarios y primas impagados. Al salir del juzgado, los abogados de Mbappé, Frédérique Cassereau y Delphine Verheyden, declararon lo siguiente: "El club indicó que no quería pagar porque estaba esperando una decisión del juzgado laboral. Dicha decisión ya está en vigor. Además, el tribunal ha ordenado la ejecución provisional, lo que significa que el PSG debe pagar de inmediato. El fútbol no es un territorio sin ley. Espero que el PSG pueda pagar voluntariamente, sin tener que recurrir a un agente judicial; esa sería la solución adecuada".

"Esta sentencia confirma que los compromisos adquiridos deben cumplirse. Reafirma una verdad simple: incluso en la industria del fútbol profesional, la legislación laboral se aplica a todos. El Sr. Mbappé, por su parte, cumplió escrupulosamente sus obligaciones deportivas y contractuales durante siete años, hasta el último día. Hizo todo lo posible por evitar litigios, incluso retirando una denuncia por acoso para distender la situación. En total, lleva más de 18 meses exigiendo el pago de su salario y bonificaciones", señalaron.

Tal y como explican los abogados del jugador del Madrid, el tribunal ha ordenado la ejecución provisional de la sentencia, por lo que el PSG tendrá que pagar incluso en el caso de que la recurra, algo que se espera que hagan.