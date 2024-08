Prueba de fuego para el Real Madrid en Las Palmas

Las Palmas pondrá a prueba a un Real Madrid que no acaba de encontrar un estilo de juego sin Kroos al mando y en el que Mbappé acabe de integrarse. Tres puntos importantes para los blancos, que ya perdieron dos en su visita a Mallorca y que deben responder al potente inicio de Liga de un Barcelona que no falla. Los insulares tampoco han empezado bien el campeonato, con déficit defensivo que no quita el sueño a Luis Carrión, que quiere un equipo valiente que “domine el balón y presione alto”.

Goleadores

Ancelotti es consciente de que le queda trabajo por hacer, que solo dos movimientos importantes en la plantilla han cambiado la estructura del juego que consolidó el año pasado para ganar tres títulos. Sin Kroos pierde control en el centro del campo, y con Mbappé gana pegada, pero necesita equilibrar una cosa con la otra para dar con lo que busca y encontrar “la mejor versión”. El astro francés no se ha estrenado todavía en la Liga, como Vinicius, pero al italiano no le preocupa que marquen más o menos goles, confía en el potencial que tienen el resto de los jugadores.

La visita exprés de los blancos a Las Palmas, viaje de ida y vuelta en el día, ha levantado expectación en la Isla, que llenará el estadio para ver a las estrellas madridistas. La afición amarilla confía en que su equipo rompa esa racha negativa que lleva en la Liga, acumula 16 jornadas consecutivas sin ganar en Primera. Todo lo contrario que el Real Madrid, que acumula 34 partidos seguidos sin perder. Se junta el hambre de Las Palmas por romper esa trayectoria negativa y hacerlo a lo grande ganando al campeón, y las ganas de los blancos de acercarse a la versión que busca Ancelotti para su equipo.

Exigente

Carrión es exigente y espera “aprovechar las cosas malas que tiene el Madrid para ganar el partido” sabiendo que se medirá a “una plantilla muy fuerte”. Tanto es así, que no reservará nada, pondrá a sus mejores jugadores pese a jugar tres partidos en una semana consciente que el de hoy no es de su Liga y sí el del próximo domingo en su visita a Vitoria: “Iremos a ganar al Madrid y después veremos qué pasa. Los jugadores tienen que estar preparados para jugar domingo y jueves”.

Ancelotti mantendrá el mismo bloque de los últimos partidos y suma a Mendy que vuelve tras un partido de sanción. Sigue con las bajas de Alaba, Bellingham, Camavinga y Vallejo y en el plan inicial mantendrá a Güler en el puesto del inglés. Podría dar descanso a Carvajal para dar entrada a Lucas Vázquez. Más remota es la opción de que Brahim le quite el puesto a Rodrygo, pero no debe descartarse. El resto del equipo seguirá siendo el mismo de los tres partidos oficiales que han disputado los blancos hasta ahora. Carrión, por su parte, tiene las bajas de Januzaj y Pejiño, y podría hacer cambios en busca de consolidar en defensa a un equipo que ha encajado cuatro goles en dos partidos. Aun así, asegura que no reservará nada.