La prueba médica más delicada para saber si Mbappé estará en el clásico

Apenas se juega nada el Real Madrid en lo que queda de temporada, y mucho sus jugadores. El clásico del domingo en el Camp Nou (21:00 horas) será una prueba de honor para una plantilla que está en el disparadero. Sobre todo, sus estrellas. El viaje de un Kylian Mbappé lesionado a Cagliari ha causado un terremoto interno y externo del que el francés quiere salir en el duelo frente al Barça que puede decidir la Liga. No lo tendrá fácil. Las pruebas a las que se someterá este miércoles indicarán si puede estar en el último duelo real que le queda a los de Arbeloa.

Entrenamiento en su día libre

Mbappé sintió algo extraño en el encuentro frente al Betis de hace dos jornadas. Fue en el minuto 80, cuando decidió pedir el cambio. El partido marchaba con una victoria mínima de los blancos que terminó convirtiéndose en un empate a última hora. El parte médico oficial del lunes 27 de abril indicó que el delantero sufría “una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda”. El francés se quedó fuera del encuentro frente al Espanyol, donde el Real Madrid volvió a la senda de la victoria a lomos de Vinícius. Pero el debate se acrecentó por su actitud fuera del campo.

Arbeloa conversa con Mbappé en el entrenamiento del Madrid previo al partido ante el Levante / EFE

El jugador del conjunto blanco fue ‘cazado’ en Cagliari en una escapada que realizó durante su recuperación. El timing no pudo ser peor. Mbappé aterrizó en Madrid apenas diez minutos antes del inicio del partido ante el Espanyol. El ruido sobre su ausencia creció en la rueda de prensa de Arbeloa posterior al duelo en el RCDE Stadium. “Toda la planificación de los lesionados está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Real Madrid, que son quienes controlan cuándo se debe ir a Valdebebas y cuándo no. A partir de ahí, cada uno hace lo que considera oportuno en su tiempo libre. Yo ahí no puedo entrar”, dijo el técnico, señalando al futbolista ausente, que se ha entrenado en su día libre.

La prueba a la que se someterá Mbappé este miércoles -se corroborará con otra el viernes- no es baladí, menos después de lo sucedido con el diagnóstico de su rodilla, que le mantuvo fuera de los terrenos de juego más de un mes en diferentes periodos. Aunque él lo desmintió, desde la concentración de la selección francesa se habló de un diagnóstico inicial erróneo sobre la pierna afectada. Según desveló la prensa gala, el club examinó imágenes de la pierna derecha del jugador cuando la lesión estaba en la izquierda, donde se observó un esguince casi un mes después. Todo ello, bajo acusaciones de que el jugador había forzado en partidos menores, como el de Talavera en Copa, para superar el récord de goles en un año natural de Cristiano Ronaldo.

Courtois apunta a estar en el Camp Nou

Con poco más de un mes por delante para que empiece el Mundial, la situación es delicada. Mbappé no querrá forzar, pero el club tampoco quiere añadir más presión sobre un jugador que, por el momento, ha sido un elemento distorsionador. A pesar de ganar una Bota de Oro y de aportar un gran número de goles (41 en 41 partidos), el de Bondy no ha mejorado al Real Madrid.

Courtois vuelve a la acción / EFE

No es el único culpable de lo sucedido en las dos últimas temporadas, en las que el proyecto ganador que llevó a levantar La Decimoquinta se desintegró tras la salida, entre otros, de Kroos, a quien ahora la entidad quiere recuperar para que imponga un nuevo orden como elemento de conexión entre todas las partes.

Mientras que las pruebas del miércoles determinarán si Mbappé viaja a Barcelona y en qué condiciones lo hace, el conjunto blanco apunta a recuperar al hombre al que más ha echado de menos en el tramo final de la temporada: Thibaut Courtois, que se lesionó el pasado 19 de marzo en la vuelta del encuentro frente al Manchester City.

Un malestar muscular que se fue enrevesando hasta privarle de la decisiva eliminatoria contra el Bayern, que terminó por finiquitar el curso del Real Madrid. El belga ha completado entrenamientos esta semana, por lo que estará a disposición de Arbeloa si decide utilizarlo en el último consuelo que le queda al club blanco esta temporada: aguar y retrasar el título de una Liga por la que solo llegó a competir con Xabi Alonso.