Prueba che para el Madrid antes de Anfield

En plena resaca del Clásico, el Real Madrid recibe al Valencia antes de visitar Anfield el martes y, aparentemente, sobre las cenizas del incendio provocado por Vinícius con un lanzallamas apuntando a Xabi Alonso. Borrón y cuenta nueva para confirmar ante los murciélagos las buenas sensaciones futbolísticas que tuvieron ante los azulgranas que el brasileño aplastó con su irreverencia.

La fiesta en paz

Xabi Alonso quiere la fiesta en paz, pero sabe que el historial de Vinícius se acerca más al penseque que a la sensatez. Está por ver si hoy le da ‘descanso’ refugiado en que el martes visitan Anfield. Para el Valencia no es un buen momento para visitar el Bernabéu y más si llegas en caída libre, tercero por la cola y con las malas sensaciones de llevar cinco partidos de Liga sin ganar.

Acaso, la goleada en Copa al Maracena (0-5) amortigua los sinsabores. Pero tendrá enfrente a un rival reforzado, “confiante” y con un Xabi Alonso receloso tras lo sucedido el año pasado, con derrota en la última jugada que suponía el principio del fin del equipo de Ancelotti en la lucha por el título.

Pasito a pasito

Alonso va dando forma al paisaje que quiere ver de sus jugadores sobre el terreno de juego. Pasito a pasito construye una idea futbolística que depende de sus jugadores. Esa lucha es más difícil que dibujar una estrategia en la pizarra. Convencerlos de que el talento se pierde si no se sabe utilizar. Pone las herramientas, pero son ellos los que las deben utilizarlas sin ínfulas de grandeza.

Corberán tampoco lo está teniendo fácil. Su maquinaria se anquilosa. La intensidad que propone para igualarse al rival empieza a no darle para superar obstáculos. Necesita un reseteo general para recuperar esa dinámica que aporta la confianza. Cambiar la dinámica anímica y tener un día brillante en el Bernabéu puede ser la mejor medicina para curar incertidumbres.

Cambios

El Madrid volverá a encontrarse con un rival que se parapetará en su campo buscando la sorpresa. A los blancos les falta ese hocico asesino para tumbar contrarios hacinados, se recrea en individualismos que le niegan marcadores más certeros. Se espera que Xabi vuelva a los tres delanteros y que aparque los cuatro medios como ante el Barça. El envite lo requiere. Otra cosa es acertar el once, seguro que hará tres o cuatro cambios. Carvajal, Rudiger y Alaba son las bajas con Lunin sancionado.

Corberán valora poner cinco defensas para blindar su portería. Tiene cuatro bajas importantes Foulquier, Diakhaby, Ramazani y Ugrinic, aunque la base del equipo está configurada y opondrá todo lo que tiene para hacer saltar la banca blanca.