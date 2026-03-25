"Hemos conseguido que nuestros hijos tengan una ilusión a la semana gracias al Real Madrid"

A través de la Fundación Real Madrid, el club blanco lleva a cabo más de 260 proyectos en 60 países, con especial foco en los menores vulnerables. El objetivo: educar en valores a través del deporte y que este sea accesible para todos, sin excepción. Algo que se trabaja en las escuelas de fútbol y baloncesto repartidas por todo el globo. Cada año, la entidad celebra el Foro Luis de Carlos (en honor al que fue presidente madridista entre 1978 y 1985), donde, desde un foco temático, analiza el trabajo que desarrolla a través de las distintas iniciativas.

"Es como si fuésemos invisibles"

La última edición, que tuvo lugar este pasado jueves, se llevó a cabo bajo el título: "Se ve con el Alma, se escucha con el Corazón". El encuentro contó con la colaboración de Fundación Cajastur, Corpay, Ecopilas, Grupo Ibérica y Grupo Social ONCE. En él participaron expertos, familias, beneficiarios de las escuelas sensoriales de la Fundación y representantes institucionales para analizar la discapacidad.

Intante del último Foro Luis de Carlos celebrado en el Bernabéu. / REAL MADRID

"Cuando se trabaja con personas con discapacidad sensorial, no todo se ve ni se oye, pero sí se siente", fue la idea defendida en el encuentro. El proyecto de escuelas sensoriales de la Fundación Real Madrid es una iniciativa para eliminar barreras y favorecer una inclusión real. Esta temporada, ofrece fútbol y baloncesto para menores con discapacidad auditiva en los colegios Ponce de León y Gaudem -con adaptaciones como la lengua de signos española- y para menores con discapacidad visual en Ciudad Universitaria.

Es un proyecto diseñado para garantizar el acceso real al deporte a chicos y chicas con discapacidad auditiva, eliminando las barreras de comunicación que suelen dificultar su participación, tanto por problemas auditivos como visuales. Ángel Lucio López, presidente de la Federación Madrileña de Deportes para Sordos, destacó la importancia de integrar el deporte adaptado dentro de los proyectos educativos: “Hay muchas barreras que debemos eliminar, como problemas en los colegios".

El Foro Luis de Carlos sirvió para exponer el desconocimiento social que todavía existe en colectivos como las personas sordas. "Es como si fuésemos invisibles. Creo que todas las discapacidades deberían estar adaptadas. Fomentar el deporte base en los niños es lo más importante, que sea inclusivo y que esté adaptado a cada uno de ellos”, aseveró Lucio.

Por su parte, Iara Gallego, madre de una alumna de la escuela sensorial Gaudem de la Fundación Real Madrid de baloncesto, ofreció una visión sobre el impacto del programa en las familias: “En la escuela he sentido que la inclusión no es una utopía, es una realidad. Los alumnos en la escuela se sienten incluidos, sienten que es posible y que está entre iguales".

Tres proyectos de la escuela sensorial

Gallego puso en su boca lo que representa una iniciativa realizada junto con el colegio madrileño. "Para mi hija, es un lugar donde no hay barreras como las que se encuentra cada día. Es un lugar donde se siente escuchada y donde no se siente juzgada. No hay limitaciones. La escuela, además de enseñarle a jugar al baloncesto, le está enseñando estrategias y habilidades parar vivir en un mundo donde la inclusión no está presente”, defendió sobre la importancia de la iniciativa de la Fundación Real Madrid.

El testimonio de Paula Martín-Gromaz, madre de Jaime, beneficiario de la escuela sensorial Ciudad Universitaria, reafirma cómo estas escuelas cambian la vida de sus participantes. “Hemos conseguido que nuestros hijos tengan una ilusión a la semana y que sean cómplices. A ellos les ha cambiado la vida tener una ilusión y un deporte y poder hablar con sus amigos sobre fútbol", reivindicó.

Desde la perspectiva metodológica, Ana de las Heras, coordinadora de fútbol y baloncesto de la Fundación Real Madrid, detalló cómo se adaptan las sesiones: “Intentamos educar desde el deporte. Tenemos tres proyectos sensoriales, en baloncesto y en fútbol, para discapacidad auditiva y discapacidad visual. Para nosotros, adaptar el deporte es conseguir dar las herramientas suficientes para que cualquier persona pueda, de manera autónoma, disfrutar del deporte".

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El foro finalizó con la intervención de Andrés Guerrero Aragoncillo, alumno de la escuela sensorial Ciudad Universitaria. “Me gusta jugar al fútbol, estar con mis compañeros y con mis amigos. A otras personas con discapacidad les digo que se animen. Es bastante más cómodo estar en casa, pero te pierdes un montón de cosas que piensas que no puedes hacer", dijo en un retrato de lo que supone para estos jóvenes vencer el miedo y las barreras a través de la práctica deportiva.