El proyecto del Madrid 2025-26 cogido con alfileres

El Real Madrid tiene una plantilla repleta de jugadores de primerísima línea, pero ha quedado demostrado esta temporada que los 22 jugadores que la componen no cubren con garantías todas las posiciones. Tiene futbolistas con perfiles similares que Ancelotti ha tenido que utilizar en puestos que no son los suyos por las lesiones de los titulares o la endeblez de algunos de los especialistas. El club trabaja en el proyecto 2025-26 pero, de momento, lo tiene cogido con alfileres.

La defensa

La única certeza es la llegada de Alexander-Arnold, fichaje que habría cerrado el pasado mes de enero. Un refuerzo necesario para una banda que ha hecho aguas esta temporada con la lesión de Carvajal. La solución más potente ha sido poner a Valverde de lateral alejándolo del centro del campo ante las escasas garantías de Lucas Vázquez para cubrir un puesto demasiado exigente para un buen suplente que falla como titular.

Donde no necesita refuerzos es en el eje de la defensa con la aparición de Asencio. Militao y Alaba estarán recuperados para el próximo curso, que darán aire a Rudiger para completar la línea. Podría fichar a Huijsen, jugador que gusta en la dirección técnica del club, pero más como refuerzo extra y de futuro. Alaba y Rudiger tendrá 33 años camino de los 34 y acaban contrato en 2026, y uno de ellos podría salir.

Un medio creativo

Mendy y Fran García seguirían siendo los laterales izquierdos. Se complementan con dos estilos diferentes, uno más defensivo que el otro. En la medular necesita un centrocampista creativo y no destructivo. Tiene a Tchouameni, Camavinga y Valverde en funciones de contención, mientras que Ceballos y Modric son los creativos. El croata acaba contrato en junio y su continuidad está en el aire. Bellingham necesita otro socio por detrás para liberarle un poco de sus funciones.

Ofensivamente, está bien armado pero hay dos dudas por desvelar. Por un lado, el futuro de Arda Güler y por otro, el caso Vinicius. El Madrid se niega a traspasar al turco, tiene confianza en su proyección. Ancelotti le está apretando tácticamente y no acaba de responder en defensa por su mentalidad ofensiva, pero es joven y tiene tiempo para crecer. Y por último, el club cuenta con Vinicius, pero no descarta que pida salir si no cierran una renovación satisfactoria. El dinero que pueda dejar sería para buscarle un relevo.