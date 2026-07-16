Los próximos pasos del Madrid con Olise

El nombre de Michael Olise vuelve a situarse en el centro de la planificación del Real Madrid. La posibilidad de incorporar al extremo francés ha recuperado fuerza en los últimos días. A pesar de todo, el escenario todavía está lejos de desbloquearse y todo depende de un paso que, hasta ahora, el futbolista no ha dado.

Las últimas informaciones procedentes de Francia apuntan a que Olise tiene al Real Madrid como su destino preferido en caso de abandonar el Bayern de Múnich. No obstante, la realidad es que el internacional francés todavía no ha trasladado oficialmente ese deseo a la cúpula del conjunto bávaro, por lo que todo sigue parado.

El francés Michael Olise, durante el partido de octavos del Mundial ante Paraguay. / Angel Colmenares / EFE

El siguiente capítulo de esta carpeta llegará en las próximas semanas. El atacante tiene previsto mantener una reunión con los responsables del Bayern para analizar su situación y abordar su futuro. Será un encuentro clave para conocer si su intención pasa por continuar liderando el proyecto alemán o por solicitar formalmente una salida. Ese día marcará un antes y un después en el futuro del futbolista. Los bávaros mantienen su intención de renovar al jugador hasta 2031, convirtiéndole en uno de los jugadores mejor pagados de toda la plantilla.

Mientras tanto, en el Real Madrid siguen muy atentos a ese movimiento. La hoja de ruta está definida: el Real Madrid no iniciará una ofensiva mientras el Bayern mantenga una postura firme y el jugador no fuerce un cambio de escenario. El club es consciente que solo la petición formal del jugador para salir puede hacer que la operación sea exitosa.

Florentino Pérez es el gran valedor del fichaje de Olise / EFE

Si esa situación llega a producirse, el Real Madrid está preparado para afrontar una operación de dimensiones históricas. Dentro de la entidad consideran que Olise reúne todas las condiciones para ser el próximo fichaje galáctico. Además, también es un jugador que encajaría en el sistema, jugando por banda derecha y evitando así 'chocar' con Mbappé y Vinicius. Por estos motivos, existe disposición para realizar un esfuerzo económico sin precedentes si las circunstancias lo permiten. Olise podría convertirse en el fichaje más caro de la historia del fútbol, con el respaldo directo de Florentino Pérez como su gran valedor.

Vinícius todavía no ha cerrado su renovación / EP

Pero no todas las miradas se fijan en Olise. El club también tiene otro frente abierto que puede influir en la planificación: resolver la situación contractual de Vinicius. El club tiene previsto reunirse con el brasileño para tomar una decisión definitiva. O el futbolista y sus agentes aceptan las condiciones para renovar, o el Madrid buscará encontrar una solución que podría pasar por una salida este mismo verano.

Los dos casos avanzan en paralelo. Las dos reuniones (Vinicius con el Madrid y Olise con el Bayern) marcarán el rumbo del mercado e las próximas semanas. El conjunto blanco espera acontecimientos, pero está preparado para abordar dos operaciones que pueden cambiar por completo al equipo.