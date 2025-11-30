¿Cuándo juega el Real Madrid su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El Real Madrid vivió su tercer tropiezo consecutivo en LaLiga EA Sports. El conjunto blanco se tuvo que conformar con un empate en Montilivi que, sumado al cosechado ante el Elche en la jornada pasada, propicia un cambio de orden en lo más alto de la clasificación general.

El conjunto blanco protagonizó una noche para olvidar en el feudo gironí, donde nunca llegó a sentirse del todo cómodo. Los pupilos de Xabi Alonso se dieron de bruces contra el muro levantado por Gazzaniga, y sólo Mbappé desde los once metros fue capaz de encontrar portería para rescatar un punto que sabe a poco.

Este nuevo empate deja al Real Madrid con 33 puntos en el casillero, lo que le relega hasta la segunda posición de la clasificación. El liderato va a parar a manos de FC Barcelona, que en cuestión de pocas semanas ha conseguido recuperar todo el terreno perdido en el fatídico final del mes de octubre.

Sin apenas tiempo para digerir el empate, el Real Madrid deberá desplazarse hasta Bilbao para disputar el partido adelantado correspondiente a la todavía lejana jornada 19 de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco medirá sus fuerzas ante un Athletic Club que viene de imponerse a domicilio ante el Levante.

¿Cuándo juega el Real Madrid contra el Athletic en la jornada adelantada de LaLiga?

El partido entre Real Madrid y Athletic Club, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports, se celebrará el próximo miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas (CET) en San Mamés.

¿Dónde ver por TV y online el partido de LaLiga entre Real Madrid y Athletic?

En España, el partido entre Real Madrid y Athletic Club se podrá ver por TV y online a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55, O113).

