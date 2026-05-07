Las dos provocaciones de Gabriel Rufián que indignan al madridismo: "Esto es el Real Madrid"

El Real Madrid es un polvorín. La temporada está siendo un caos absoluto al volver a quedarse sin ganar ningún título por segunda campaña consecutiva. La crisis blanca se está yendo de las manos y la demostración fue en el último entrenamiento, donde Fede Valverde y Tchouaméni llegaron a las manos y el uruguayo acabó con una brecha en la cara.

No solo es eso, sino que el mal rollo es constante, especialmente entre Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, y Álvaro Arbeloa, ya que casi no le ha dado oportunidades para asentarse en el lateral derecho, lo que significa que tiene muy pocas opciones de ir al Mundial con España. El entrenador ha preferido darle minutos a Alexander-Arnold, quien está haciendo una temporada muy irregular.

Tampoco se olvidan en el Real Madrid de Kylian Mbappé, que se ha borrado de este final de tramo con una lesión que no le impidió irse de viaje con su pareja, Ester Expósito, a Cagliari. Esta tarde, al saber todo lo que había sucedido, el delantero francés salió riéndose, como captaron las cámaras. Una nueva muestra de que da la sensación de que todo le da bastante igual.

La situación del Real Madrid está dando la vuelta al mundo y una de las personas que no ha podido morderse la lengua para compartir su opinión al respecto ha sido Gabriel Rufián, político de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Como ya es habitual, el político de ERC ha querido dar su versión de los hechos en X, antes conocido como Twitter, pero en esta ocasión lo ha hecho de manera más discreta, ya que no ha escrito nada, sino que se ha limitado a retuitear dos tuits del Real Madrid.

El primero de ellos es una imagen de Fede Valverde golpeando el banderín del Santiago Bernabéu, una celebración más que habitual del uruguayo. Una imagen que se está haciendo viral en la red social de Elon Musk.

El segundo tuit que ha retuiteado de la cuenta de Fede Valverde es uno en el que decía: "ESTO ES EL REAL MADRID CARAJO". Dos retuits que dejan claro que Rufián está disfrutando de lo lindo de la situación del Real Madrid.

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Habrá que estar atento a sus redes sociales por si sigue echando más leña al fuego o ya no dice más sobre el tema. Eso sí, ha conseguido provocar a la afición blanca una vez más.