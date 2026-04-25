REAL MADRID
La provocación de Toni Freixa: "No hace falta que echen a Arbeloa"
El colaborador de 'La Posesión' y 'El Chiringuito' compartió varios mensajes en X tras el empate del Real Madrid en La Cartuja
Nuevo del tropiezo del Real Madrid y LaLiga ya está sentenciada. El FC Barcelona tiene el título en sus manos, pues está a ocho puntos del conjunto de Álvaro Arbeloa a falta de seis jornadas. El conjunto de Hansi Flick quiere volver a conquistar el título y dejar al conjunto merengue, otro año más, sin títulos.
Ayer, el equipo blanco volvió a dejar escapar puntos en La Cartuja tras un gol in extremis de Héctor Bellerín, lo que confirma que el Real Madrid continúa en crisis y que Arbeloa no logra dar con soluciones. Su futuro sigue en el aire y cada vez parece más difícil imaginarlo en el banquillo la próxima temporada.
El empate del Real Madrid está en boca de todos, y Toni Freixa, colaborador de 'La Posesión' y 'El Chiringuito', no perdió la oportunidad de mofarse de la dinámica del conjunto merengue.
En primer lugar, el tertuliano de 'La Posesión', programa presentado por David Bernabeu, empezó diciendo que el arbitraje de Soto Grado había sido beneficioso para el Real Madrid.
Por esta razón, aseguró que "hay que mantener al Real Madrid vivo en La Liga por lo civil o por lo criminal".
Después del empate de Bellerín, Freixa quiso dejar claro que el conjunto blanco no gana "ni con trampas".
Por otro lado, el colaborador de 'La Posesión' no dudó en decir que "si ve algún madridista, abrázalo". En tono irónico, expresó que "decidle que sí, que si no fuera por los árbitros lo ganarían todo".
Por último, concluyó diciendo que "no hace falta que echen a Arbeloa", pues es una "leyenda" viva del Real Madrid.
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
- Real Betis - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
- Bordalás advierte a Flick: 'Debería pensar en hablar más de su equipo y no de los rivales
- ¡Cumbre de Deco con el agente de Jon Martín!
- TNT Sports: Julián Álvarez ya busca casa en Barcelona... y el agente lo desmiente
- Mónaco - Barça, en directo hoy: resultado del partido del play-in de la Euroliga, en vivo
- La convocatoria del FC Barcelona para visitar al Getafe en la jornada 32 de LaLiga EA Sports
- Vitor Roque, desolado: se repite la pesadilla a 48 días del Mundial