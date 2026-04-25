La provocación de Toni Freixa: "No hace falta que echen a Arbeloa"

Nuevo del tropiezo del Real Madrid y LaLiga ya está sentenciada. El FC Barcelona tiene el título en sus manos, pues está a ocho puntos del conjunto de Álvaro Arbeloa a falta de seis jornadas. El conjunto de Hansi Flick quiere volver a conquistar el título y dejar al conjunto merengue, otro año más, sin títulos.

Ayer, el equipo blanco volvió a dejar escapar puntos en La Cartuja tras un gol in extremis de Héctor Bellerín, lo que confirma que el Real Madrid continúa en crisis y que Arbeloa no logra dar con soluciones. Su futuro sigue en el aire y cada vez parece más difícil imaginarlo en el banquillo la próxima temporada.

El empate del Real Madrid está en boca de todos, y Toni Freixa, colaborador de 'La Posesión' y 'El Chiringuito', no perdió la oportunidad de mofarse de la dinámica del conjunto merengue.

En primer lugar, el tertuliano de 'La Posesión', programa presentado por David Bernabeu, empezó diciendo que el arbitraje de Soto Grado había sido beneficioso para el Real Madrid.

Por esta razón, aseguró que "hay que mantener al Real Madrid vivo en La Liga por lo civil o por lo criminal".

Abde, disputando un balón en el duelo liguero contra el Real Madrid / EFE

Después del empate de Bellerín, Freixa quiso dejar claro que el conjunto blanco no gana "ni con trampas".

Por otro lado, el colaborador de 'La Posesión' no dudó en decir que "si ve algún madridista, abrázalo". En tono irónico, expresó que "decidle que sí, que si no fuera por los árbitros lo ganarían todo".

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Por último, concluyó diciendo que "no hace falta que echen a Arbeloa", pues es una "leyenda" viva del Real Madrid.