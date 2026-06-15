La provocación de Juanma Rodríguez a la afición del Barça por el fichaje de Cucurella: "¿Capisci?"

Es el fichaje del verano. El Real Madrid ha cerrado la incorporación de Marc Cucurella. El futbolista catalán reforzará el lateral izquierdo, una posición en la que el equipo blanco ha sufrido durante toda la temporada, especialmente porque Álvaro Carreras ha dejado mucho que desear. Álvaro Arbeloa llegó a apostar antes por Fran García que por el jugador procedente del Benfica, por el que el Real Madrid desembolsó 50 millones de euros.

El fichaje de Cucurella ha sorprendido a todos y una de las personas que quiso dar su punto de vista al respecto fue Juanma Rodríguez, colaborador de 'El Chiringuito'. El tertuliano provocó a la afición del FC Barcelona a través de varios mensajes en su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter.

En primer lugar, anunció que "ya tenemos un internacional con España", después de enterarse de que el Real Madrid había llegado a un acuerdo con el Chelsea y con el futbolista catalán.

En tono irónico, reconoció que lo mejor es "que no lo puede impedir De la Fuente", pues cree que no llamó a Carvajal y Huijsen por ser jugadores del Real Madrid.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente. / Alberto Boal / EFE

Al instante, remarcó que puede haber otra incorporación más y que esté concentrado con España. "Víctor Muñoz y Cucurella. Al final tenemos más internacionales que nadie, ya verás. ¡A por otro!".

Marc Cucurella de España habla por teléfono en un entrenamiento este domingo en Atlanta (Estados Unidos). / Lavandeira jr / EFE

Después de recibir numerosos mensajes negativos y comprobar que parte de la afición culé estaba molesta por el fichaje del Real Madrid, el colaborador de 'El Chiringuito' siguió erre que erre: "A ver, almas de cántaro. Mi Cucurella es de Barcelona pero no del Barcelona sino del Español de Barcelona. ¿Capisci?". Aparte, público una imagen del futbolista catalán con la camiseta del Espanyol.

No se quedó ahí, pues volvió a escribir otro mensaje en la red social de Elon Musk. "¿Qué bodoque será el primero en decir que el Real Madrid desestabiliza a España? Os leo", manifestó, algo que ya sucedió cuando el Real Madrid fichó a Julen Lopetegui en 2018.

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Por último, el tertuliano del programa de Mega avisó de que "si queremos que el lateral zurdo titular de España sea del Real Madrid habrá que fichar también a Grimaldo".