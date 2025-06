Álvaro Carreras, protagonista del anuncio de las nuevas camisetas del Benfica: ¿mensaje al Madrid?

Uno de los fichajes que en el entorno del Real Madrid daban por hecho hace unos días, está enquistado. Es el de Álvaro Carreras, lateral izquierdo que el Benfica no quiere soltar si no es previo abono de la cláusula de 50 millones y que el club blanco no está dispuesto a pagar de modo íntegro.

Carreras, sin cláusula no hay fichaje

El club portugués lanzó un mensaje al equipo madridista con el que aumenta el protagonismo de Carreras. El lateral español es uno de los protagonistas del spot lanzado por Adidas para presentar las nuevas equipaciones encarnadas del equipo portugués.

Nascidos nas ruas. Transformados em lendas. ❤🤍🦅

Novos equipamentos para a época 2025/26. Já disponíveis → https://t.co/1svZf29h2R pic.twitter.com/bE0PnwHBBk — SL Benfica (@SLBenfica) June 2, 2025

Una camiseta que, por cierto, podría lucir ya en el Mundial de Clubes, que está siendo el gran motivo de disputa entre el Real Madrid y las Aguias. Ambos participan en el torno de EEUU que empieza la próxima semana y, por tanto, el fichaje de Carreras puede ser estratégico.

Los plazos del fichaje de Carreras se han ido prolongando. Si la primera fecha que se puso como desencadenante del anuncio era la final de la Taça de Portugal, que suponía la culminación de la temporada del Benfica, a partir de ahí las fechas se han ido estirando.

El 'ok' de Álvaro Carreras no basta

A día de hoy, pese a que el Real Madrid ha presentado una oferta y dice contar con el 'ok' del jugador, no hay ningún acuerdo a la vista. El Benfica, como la mayoría de los equipos portugueses, se ha mostrado inflexible en las negociaciones por un futbolista que tiene contrato hasta 2029.

El factor que ha intentado jugar el club en la negociación es Ginés Carvajal, agente del jugador y de otros madridistas como Fran García o Carvajal, por lo tanto, con buenas relaciones en lo que al Real Madrid se refiere.

El equipo madridista quiso también aplicar la diplomacia para rebajar la cláusula, pero el Benfica, que tiene que anunciar sus movimientos en Bolsa, no ha sido su brazo a torcer por un jugador al que consideran como estratégico después de su buena temporada.

Esto juega en contra de Xabi Alonso, que quería contar con el español, excanterano blanco durante tres campañas, para el inicio del Mundial de Clubes, un torneo que ha alcanzado la categoría de prioritario en territorio madridista.