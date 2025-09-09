La propaganda madridista no descansa

Solo se han jugado tres jornadas de Liga, suficientes para que la propaganda blanca, siempre ávida de satisfacer los estómagos poco críticos de sus pocos seguidores (la audiencia de sus películas son mayores que las de sus programas pseudoinformativos), haya encontrado argumentos de sobras para atacar a los árbitros, todos ellos sin discusión alguna responsables de que el Barça de Flick gane. (Aquí tocaría poner un emoticono 'jartándose').

Después de bucear entre las muchas estadísticas que se manejan en la competición, han encontrado un supuesto filón en las amonestaciones. Rescatan fríos números que, según sus particulares mentes, sirven para sentenciar que el CTA (Comité Técnico de Árbitros) sigue siendo un enclave barcelonista en el que sus miembros celebran aquelarres nocturnos al grito de "madridista el que no bote, eh, eh, eh" vestidos con camisetas 'vintage' del Barça con el nombre de Negreira a la espalda. Todos botando, claro.

'Real Madrid TV' concluye que su profunda investigación periodística visitando 'Transfermarkt' es la prueba de que "todo cambia para que nada cambie". Desde la planta noble del Santiago Bernabéu nadie les ha avisado de que quienes han provocado el cambio visten de blanco, son socios o aficionados madridistas. ¿¡Qué más da!? La verdad es la que yo quiero que sea. Y punto.

'Fast food' para estómagos poco exigentes

En este nuevo capítulo de 'Barrio Sésamo' para merengues, los propagandistas han optado por ofrecer luz inequívoca sobre los planes diabólicos que tienen preparados los colegiados para sus futbolistas gracias a la cantidad de tarjetas que ven los de Xabi Alonso. Arrancan visiblemente escandalizados porque "el saldo es de +7 para el Barcelona y de -2 para el Madrid". Este número aparece de la diferencia entre amarillas recibidas por tu propio equipo y amarillas vistas por el rival. ¡Un auténtico escándalo!

Xabi Alonso da consignas a sus jugadores / Efe

A nivel de faltas la cosa no mejora y es, a todas luces, inadmisible. ¡Qué insulto al fútbol! "El Barça solo necesita que le concedan 3,4 faltas a favor para que el rival sea amonestado, mientras que en el Real Madrid son 13,4". Así, en números totales, sin matices, sin revisar si son justas o no o si son o no merecedoras de sanción.

Una modalidad algo distinta del mismo apartado está en saber cuántas faltas debe hacer el Barça para ver la amarilla: "En el Barça, 11, por las 7,3 del Madrid". Acaban asegurando que "la temporada pasada pasó algo muy sospechoso a nivel arbitral como también empiezan a reflejar en esta las anomalías estadísticas". Y otra más: "En tres jornadas consecutivas le hicieron perder al Real Madrid la ventaja que tenia frente al Barcelona".

Si el canal de propaganda del Real Madrid fuera un restaurante, sería uno de esos de comida rápida para estómagos poco exigentes a los que, a la larga, tanta comida mal procesada les acaba afectando seriamente a nivel físico, pero también mental. La información elaborada y objetiva no está entre sus propuestas culinarias.