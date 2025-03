La promesa de Arda Güler al Real Madrid

Arda Güler aprovechó la zona mixta del partido que enfrentó a Hungría y Turquía para atender a Marca y realizar varias confesiones sobre el delicado presente que vive en el Real Madrid y el futuro que se imagina una vez finalice la presente temporada. En los últimos meses, el futbolista turco ha visto cómo su aportación en el conjunto de Ancelotti se veía relegado a un segundo plano: pocos minutos de calidad y apenas si una tímida presencia en la recta final de la mayoría de encuentros.

Güler, feliz y satisfecho por la victoria de Turquía y su gol particular, empezó desglosando los retos que ahora debe afrontar en el Real Madrid hasta final de temporada. "El Madrid siempre pelea por ganar cada partido y cada título. Estamos listos para pelear por los tres títulos, será apasionante. Solo pienso en jugar cada partido y ayudar mi equipo a ganar todos los títulos", señaló.

Pero el nombre de Arda Güler ha acaparado múltiples noticias sobre su posible salida del Real Madrid de cara a la próxima campaña. El internacional turco no dudó en responder a Marca respecto a todos los rumores que han surgido en el mercado. "El Madrid me dio un plan y todavía creo en él. Estoy seguro que triunfaré en el Real Madrid, incluso me he comprado una casa en Madrid. Trabajo muy duro y siempre estoy preparado para jugar".

Situaciones conflictivas

Arda envió un mensaje de agradecimiento a los aficionados y reiteró su deseo de triunfar como madridista. Buenos deseos de futuro que, sin embargo, contrastan con algunas sombras de presente. Y es que, además de su escasa aportación en las últimas semanas también se han dado algunas situaciones delicadas en su relación con el técnico Ancelotti y algunos compañeros.

Desde Alemania e Italia han sido varios los equipos que han preguntado por el futuro de Arda Güler y las condiciones de una posible cesión e incluso traspaso. Por ahora, si atendemos a las declaraciones del propio futbolista, todo queda en punto muerto. El deseo de Arda es afrontar su segunda campaña como madridista.