La profundidad de la plantilla del Madrid se mide en Elche

La visita al Martínez Valero no es solo una cita liguera de tres puntos obligatorios; es, ante todo, una prueba de real para testar el mercado veraniego del Real Madrid. En una semana marcada por 3 encuentros —uno ante los colchoneros en su estadio— y un parón de selecciones a la vista, es cuando la plantilla al completo debe responder. Tras un periodo de traspasos portentoso en el que la dirección deportiva apuntaló prácticamente todas las líneas del campo —combinando talento joven, jerarquía defensiva y registros ofensivos variados—, ha llegado el momento de comprobar sobre el césped si ese fondo de armario, aparentemente bueno sobre el papel, puede resolver uno de los grandes debes del conjunto blanco la temporada pasada.

Jose Mourinho, durante la rueda de prensa previa al partido / Europa Press

EL CONTEXTO NO PERMITE DESPISTES

Con el derbi frente al Atlético de Madrid a la vuelta de la esquina este mismo domingo en el Metropolitano, la gestión de esfuerzos se convierte en una prioridad absoluta. Sobre el papel, tanto en la línea defensiva como en el centro del campo se preveen cambios a lo habitual; sucede al contrario en la parcela ofensiva, donde si todo se da de cara y el partido se encamina temprano, sí podrían ver descanso los de arriba. La exigencia del choque ante el conjunto rojiblanco obliga a dar descanso en las piernas de algunos titulares para garantizar que el bloque llegue a la cita dominical con la máxima frescura.

Germán Valera pugna por la posición con Fede Valverde durante el Elche-Real Madrid del curso pasado / Alex Domínguez

LA RESPUESTA DE LA 'UNIDAD B'

Para aspirar a todo a lo largo de una temporada interminable, no basta con un once estelar: es imprescindible que todos los jugadores sumen minutos de calidad, asuman galones y mantengan el nivel sin que el equipo eche en falta determinados jugadores. Ganar en Elche con rotaciones no solo asegura tres puntos clave en la tabla, sino que alimenta esa competitividad interna indispensable para llegar lejos en todas las competiciones.

Yan Diomande y Carlos Espi, dos de los fichajes del Real Madrid este verano. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Todas estas alternativas de alto nivel plantean un bendito rompecabezas en el banquillo. Hasta el momento, está resultando un verdadero desafío adivinar cuál será el once ideal definitivo de José Mourinho cuando lleguen los partidos de peso. La enorme versatilidad de los nuevos fichajes y el buen rendimiento de las piezas de refresco ofrecen al técnico portugués multitud de variantes tácticas según el rival o el tramo del partido. En la noche de hoy, ante todo, deben cumplir con la prioridad: la victoria. Tirar de equipo y conseguir la victoria reforzaría a los blancos para afrontar el derbi madrileño.