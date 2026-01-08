Problemón para Xabi Alonso: Rüdiger, duda ante el Atlético

Malas noticias para Xabi Alonso en Jeddah a pocas horas de la semifinal ante el Atlético de Madrid. Según informa Miguel Ángel Díaz de la Cadena COPE, Antonio Rüdiger es duda para el derbi de esta noche en el King Abdullah.

El central alemán, que esta temporada ya ha sufrido un percance físico importante -una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda- que le tuvo 15 partidos fuera de combate, sufre unas molestias en la rodilla que le podrían apartar del equipo en la búsqueda del Clásico para la final del domingo.

Rüdiger había recuperado la titularidad desde su regreso el pasado 30 de noviembre ante el Girona, sumando siete partidos de inicio entre LaLiga y la Champions. Solo descansó en el duelo en Talavera de dieciseisavos de la Copa del Rey en la ajustada victoria por 2-3 de los blancos.

La opción de Xabi

La posible baja del central es un contratiempo más para un Xabi Alonso que no gana para disgustos. El tolosarra ya tuvo que dejar fuera de la convocatoria a Kylian Mbappé por el esguince de rodilla del francés, y aunque cuenta con Huijsen en la lista -será elegido para acompañar a Asencio si el alemán no puede jugar-, el central español todavía acarrea la falta de minutos del último mes por problemas musculares.