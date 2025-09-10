Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
REAL MADRID

Problemas para Xabi en banda derecha

Sabe por dónde falló el equipo de Ancelotti el año pasado, pero Carvajal, Trent, Mastantuono y Brahim todavía no lo han corregido

Xabi Alonso da instrucciones a sus jugadores / Associated Press/LaPresse / LAP

Alejandro Alcázar

Xabi Alonso sigue construyendo un Real Madrid a su medida. Las sensaciones de momento son buenas. Ha cambiado el estilo y los jugadores se han puesto a su disposición para ejecutar lo que pide. “Viniendo de dónde venimos todos tenemos ganas de hacer un buen año”, ha confesado, pero aún le quedan cosas por pulir y mejorar. Una de ellas es elevar el rendimiento en la banda derecha.

Trent y Carvajal

El tolosarra, como el madridismo en general, sabe por dónde fallo el equipo de Ancelotti el año pasado. La lesión de Carvajal y de Militao dejaron desguarnecida la banda derecha por atrás. Y por delante arrastra el problema desde hace tiempo sin un especialista que se mueva por el extremo derecho. El club ha tomado decisiones para solucionar esas carencias: ha fichado a Alexander Arnold y a Franco Mastantuono.

Dos refuerzos importantes a los que se suma la recuperación de Dani Carvajal para competir el puesto al inglés. En los tres partidos de Liga se han alternado, con dos titularidades de Trent y una del capitán. Sin embargo, no han acabado de rendir como se espera de ellos. El inglés está en plena adaptación y el madrileño necesita más tiempo para recuperar el nivel que tenía antes de lesionarse.

Mastantuono y Brahim

Lo que sí han mejorado han sido las prestaciones defensivas en comparación a lo que ofrecía Lucas Vázquez. A eso ha ayudado tener las espaldas bien cubiertas con Rudiger y Militao, con el brasileño también de vuelta tras su segunda lesión grave que le han tenido en la enfermería los dos últimos años. Pero Xabi busca que sus carrileros sean largos y aporten más en ataque.

Y es en ataque donde aparece Mastantuono para ocupar una banda desvalida en las últimas temporadas, que se han alternado demasiados jugadores (Asensio, Rodrygo, Valverde, Arda y Brahim...). El marroquí es el elegido por Xabi para competir con el argentino tras la renuncia de Rodrygo, cansado de no jugar en su posición. Mastantuono necesita partidos para adaptarse a su nuevo equipo y compañeros. Se espera mucho de él,  pero no va a tener demasiado tiempo con el regreso de Bellingham.

