Problemas para Xabi en banda derecha

Xabi Alonso sigue construyendo un Real Madrid a su medida. Las sensaciones de momento son buenas. Ha cambiado el estilo y los jugadores se han puesto a su disposición para ejecutar lo que pide. “Viniendo de dónde venimos todos tenemos ganas de hacer un buen año”, ha confesado, pero aún le quedan cosas por pulir y mejorar. Una de ellas es elevar el rendimiento en la banda derecha.

Trent y Carvajal

El tolosarra, como el madridismo en general, sabe por dónde fallo el equipo de Ancelotti el año pasado. La lesión de Carvajal y de Militao dejaron desguarnecida la banda derecha por atrás. Y por delante arrastra el problema desde hace tiempo sin un especialista que se mueva por el extremo derecho. El club ha tomado decisiones para solucionar esas carencias: ha fichado a Alexander Arnold y a Franco Mastantuono.

Dos refuerzos importantes a los que se suma la recuperación de Dani Carvajal para competir el puesto al inglés. En los tres partidos de Liga se han alternado, con dos titularidades de Trent y una del capitán. Sin embargo, no han acabado de rendir como se espera de ellos. El inglés está en plena adaptación y el madrileño necesita más tiempo para recuperar el nivel que tenía antes de lesionarse.

Mastantuono y Brahim

Lo que sí han mejorado han sido las prestaciones defensivas en comparación a lo que ofrecía Lucas Vázquez. A eso ha ayudado tener las espaldas bien cubiertas con Rudiger y Militao, con el brasileño también de vuelta tras su segunda lesión grave que le han tenido en la enfermería los dos últimos años. Pero Xabi busca que sus carrileros sean largos y aporten más en ataque.

Y es en ataque donde aparece Mastantuono para ocupar una banda desvalida en las últimas temporadas, que se han alternado demasiados jugadores (Asensio, Rodrygo, Valverde, Arda y Brahim...). El marroquí es el elegido por Xabi para competir con el argentino tras la renuncia de Rodrygo, cansado de no jugar en su posición. Mastantuono necesita partidos para adaptarse a su nuevo equipo y compañeros. Se espera mucho de él, pero no va a tener demasiado tiempo con el regreso de Bellingham.