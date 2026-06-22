Problemas en la operación salida del Madrid

Florentino Pérez lleva dos meses de trabajos forzados en el Real Madrid. Primero, convocó elecciones para pulsar el sentir de una afición que lleva dos años de desengaños y que desveló los puntos en los que está defraudando con su gestión. Hubo dos en especial: su último proyecto deportivo y la escasa, por no decir nula, influencia social sobre sus decisiones.

Nuevo proyecto deportivo

El presidente madridista se ha metido de lleno en dar un giro al proyecto deportivo en el que se ha instalado el fracaso. Está dando la vuelta al calcetín tirando de ahorros para fortalecer una plantilla repleta de proyectos de jóvenes promesas sin ambición. Ha fichado a cuatro jugadores, y todos con una trayectoria contrastada no como la mayoría de los contratados en los últimos años.

Konaté, Cucurella, Bernardo Silva y Dumfries son fichajes oficiales. Cuatro refuerzos que llegan tras las salidas oficiales de Carvajal y Alaba. El Madrid tiene en estos momentos 27 jugadores en nómina a la espera de confirmar la baja de Ceballos, y de que anuncie nuevos fichajes: quiere un centrocampista y otro central como mínimo.

Once defensas

Además, está por concretar si Thiago Pitarch da el salto o no al primer equipo, que dejaría en 28 la lista. La plantilla está así por líneas: 2 porteros, 11 defensas, 7 medios (con Ceballos y sin Thiago) y 7 delanteros. Sobran defensas y faltan medios, con el ataque también por cerrar. Al Madrid están llegando muchas llamadas para sondear la situación de algunos jugadores, pero sin concretar ofertas.

Konaté, central fichado por el Real Madrid / Agencias

Todos tienen contrato en vigor y se pueden agarrar a él para seguir. Eso limitaría la libertad de acción para seguir reforzando la plantilla que, como se ve, es asimétrica: dos laterales derechos, cuatro izquierdos, y cinco centrales. Sin embargo, quiere fichar otro central sin asegurarse la salida de alguno de los que ya tiene. Los canteranos Asencio y Fran García son los señalados para salir si aceptan hacerlo.

Por líneas

El centro del campo se quedará en seis jugadores cuando se oficialice la salida de Ceballos. Seguirá siendo la línea menos nutrida de la plantilla. Queda por saber si Mourinho subirá a Thiago Pitarch y si se hace con otro fichaje. Además, se rumorea que Camavinga podría ser traspasado, sin descartar que Tchouameni o Valverde podrían ser vendidos. De confirmarse alguna salida, además de Ceballos, dejaría temblando la medular.

En ataque vuelve Endrick y podría salir cedido Mastantuono. Además, Gonzalo podría ser traspasado. Si salen los dos, la delantera quedaría formado por cinco jugadores, salvo que llegue otro fichaje. Eso sí, ha descartado a Víctor Muñoz, traspasado al Liverpool