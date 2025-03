¡Problemas para el Madrid! Dos bajas sensibles ante el Rayo Vallecano

El Santiago Bernabéu vivirá esta tarde (16.15h) un nuevo derbi madrileño entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, en un duelo correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports.

Los de Carlo Ancelotti buscan una victoria que les mantenga en la pelea con el FC Barcelona, actual líder y con un partido menos tras la suspensión de su duelo ante Osasuna, antes de afrontar un compromiso crucial en la Champions League el próximo miércoles en el Metropolitano en la vuelta de octavos contra el Atlético.

El conjunto blanco llega con dos bajas clave para el duelo de este domingo tras confirmarse la lista de convocados de Ancelotti, especialmente en defensa. Antonio Rüdiger, pieza clave en la zaga, ya no pudo ejercitarse con el grupo en la última sesión debido a un proceso gripal y no estará con el equipo. Tampoco Thibaut Courtois, que no está en la convocatoria por una leve molestia en el rotuliano derecho y se une a las bajas de Carvajal, Militao, Ceballos y Vallejo

Ancelotti recupera a Jude

Con las bajas en defensa, el único central disponible del primer equipo es David Alaba. A su lado, todo apunta a que Raúl Asencio, ya asentado en la dinámica del primer equipo, completará la pareja de centrales.

Para paliar la escasez de efectivos, Ancelotti recurrió a varios canteranos en la última sesión de entrenamiento. Nombres como Lamini Fati, Fortea, Diego Aguado y Barroso se sumaron a la sesión, pero finalmente no han entrado en una lista en la que sí que está Jude Bellingham, disponible tras cumplir los dos partidos de sanción en Liga por su 'fuck off'.

El Real Madrid afronta el choque con la obligación de ganar, pero también con la preocupación de no desgastar demasiado a su plantilla antes de un reto mayúsculo en Europa.

La lista de convocados del Real Madrid

Porteros: Andriy Lunin, Fran González, Sergio Mestre.

Defensas: Lucas Vázquez, Raúl Asencio, David Alaba, Fran García, Ferland Mendy.

Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Luka Modric, Jude Bellingham, Arda Güler.

Delanteros: Vinícius Junior, Kylian Mbappé, Rodrygo Goes, Endrick, Brahim Díaz