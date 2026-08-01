Problemas con el fichaje de Diomande: el Leipzig no responde al Madrid

El fichaje de Yan Diomande por el Real Madrid ha entrado en un punto muerto. Parecía que el acuerdo podía cerrarse de forma inminente, pero desde Alemania apuntan que las negociaciones se han enfriado en las últimas horas después de que el RB Leipzig todavía no haya respondido a la última oferta presentada por el conjunto blanco.

Según ha informado Sky Sports Alemania, las conversaciones permanecen estancadas desde hace unas 24 horas. El conjunto alemán no ha dado respuesta a la propuesta realizara por el Real Madrid, lo que ha provocado un nuevo retraso en una operación que el club que preside Florentino Pérez esperaba resolver este mismo fin de semana.

Yan Diomande, durante un partido con el Leipzig / FILIP SINGER / EFE

Por su parte, el Leipzig mantiene su hoja de ruta y sus exigencias. El futbolista no participó este sábado en el encuentro amistoso ante el SC Verl por enfermedad, según informó el propio club, y podría no viajar a la concentración de pretemporada en Austria por el mismo motivo. Diomande se mantiene firme en su deseo. Quiere vestir de blanco y no existe otra opción.

Mourinho, durante un entrenamiento con el Real Madrid / Europa Press

Diferencias económicas

El punto de conflicto entre ambas partes sigue siendo la estructura del traspaso. El Leipzig mantiene su exigencia de recibir 120 millones de euros fijos, sin contar variables por objetivos. Esa cifra superaría la última propuesta del Real Madrid, al que ya le rechazaron una oferta de 100 millones y que posteriormente mejoró sus condiciones para acercarse a las pretensiones del club alemán.

Diomandé, durante el Mundial / AGENCIAS

En el Madrid existe optimismo respecto a la opeación, ya que el acuerdo con el jugador está completamente cerrado desde hace días y el PSG se retiró de la puja, dejando a los blancos como único gran candidato para hacerse con el internacional por Costa de Marfil.

Pese al silencio del Leipzig, ninguna de las partes considera rota la negociación. Tanto el entorno del futbolista como el Real Madrid mantienen la confianza en que pueda alcanzarse un entendimiento en las próximas horas. El propio Diomande ha trasladado su deseo de incorporarse cuanto antes al equipo de José Mourinho y espera que los clubes encuentren la fórmula para desbloquear la operación.