Más problemas para Arbeloa: Raúl Asencio se cae de la convocatoria del Real Madrid por lesión

La planificación de Álvaro Arbeloa para el asalto a la vigésimo octava jornada de LaLiga ha saltado por los aires en las últimas veinticuatro horas. Lo que debía ser una sesión de activación rutinaria antes de recibir al Elche en el Santiago Bernabéu se ha transformado en un nuevo parte de guerra que deja al Real Madrid en una situación de extrema vulnerabilidad defensiva. La noticia de última hora es la baja de Raúl Asencio, quien se cae de la convocatoria debido a unas molestias musculares detectadas en el último momento. El canterano, que estaba llamado a tener un protagonismo creciente ante la escasez de efectivos, se une a una lista de ausencias que ya alcanza la decena de futbolistas.

El problema para el técnico blanco no es solo cuantitativo, sino cualitativo y posicional. A la ausencia de Asencio se le suma la de Ferland Mendy, también con problemas físicos tras el esfuerzo realizado el pasado miércoles. Estas dos bajas de última hora dejan la retaguardia madridista bajo mínimos, ya que se añaden a los inquilinos habituales de la enfermería como son David Alaba y Éder Militao, además de Álvaro Carreras. Con cinco defensas fuera de combate, Arbeloa se ve obligado a recomponer una línea donde la presencia de jugadores como Carvajal, Rüdiger o el recién llegado Trent Alexander-Arnold se vuelve innegociable, sin apenas margen para las rotaciones.

La situación en el resto de líneas no es mucho más alentadora. El Real Madrid afrontará el duelo ante el conjunto ilicitano sin su gran referente ofensivo, Kylian Mbappé. El astro francés encadena ya cinco encuentros consecutivos en el dique seco y, aunque su proceso de recuperación encara la recta final, el cuerpo técnico ha decidido no forzar su reaparición este sábado. A esta ausencia capital se suman las de Jude Bellingham, Rodrygo y Dani Ceballos, restando un potencial creativo y goleador que obligará a Vinícius y Brahim a cargar con todo el peso del ataque. Para terminar de complicar el esquema, la sanción de Franco Mastantuono —que cumple su segundo partido de castigo tras ser expulsado ante el Getafe— deja un hueco difícil de llenar en la mediapunta.

Arbeloa tira de cantera

Ante este escenario de necesidad absoluta, la Ciudad Deportiva de Valdebebas se ha convertido en el principal suministrador de oxígeno para el primer equipo. Arbeloa ha tenido que completar la lista de dieciocho futbolistas de campo con una presencia masiva de jugadores del Castilla y del juvenil. La gran novedad es la inclusión del extremo Dani Yáñez, que se estrena en una convocatoria de este calibre. Junto a él, jóvenes como el central Diego Aguado o los centrocampistas Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios tendrán que estar preparados para dar el salto al césped del Bernabéu si las circunstancias del partido lo requieren.

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En definitiva, el Real Madrid se presenta ante el Elche con una convocatoria de circunstancias: Courtois, Lunin y Mestre en la portería; Carvajal, Trent, Huijsen, Rüdiger, Fran García y el joven Aguado en defensa; Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler y los canteranos Pitarch, Manuel Ángel y Palacios en la media; y una delantera reducida a Vinícius, Brahim, Dani Yáñez y Gonzalo. Es un equipo de guardia para un partido de liga que, pese a las ausencias, no permite margen de error en la lucha por el título.