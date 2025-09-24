El 'problema' que Xabi Alonso celebra o cómo Vinicius se cargó su sistema

Xabi Alonso es un entrenador metódico, con un libreto tan amplio como se pueda imaginar. Contra el Levante quiso desarrollar una idea similar a la que tanto éxito le dio en el Bayer Leverkusen, con defensa de tres. El Real Madrid pasó por encima del conjunto granota, salvo cuando tuvo que pensar. Vinicius derribó el sistema por su cuenta con un gol que solo la versión más libre del brasileño puede ejecutar. Un gol extraordinario con el exterior desde la derecha.

"¿Ya tiene claro su once contra el Atlético?"

Es la jugada perfecta que ilustra la exuberancia del brasileño. Un futbolista al que le cuesta más entender el juego en un sentido de líneas y jerarquías, pero que imagina jugadas únicas. El encuentro frente al Levante era muy importante para Vinicius, porque venía precedido de su inconformismo por los cambios prematuros que le dejaban sin la recompensa de los 90 minutos. Porque si por el de Sao Goçalo fuera, no se perdería ni un instante de fútbol.

Pero si no respondía a la oportunidad magnífica que era el Ciutat, un estadio en el que logró su primer doblete como profesional, corría el riesgo de no ser de la partida en el Metropolitano. Porque Xabi Alonso exige un rendimiento constante y directo. Y Vinicius no es Mastantuono, quien se estrenó como goleador ante el Levante, pero a quien, por su edad, todavía se le pueden permitir errores. Al '7' del Real Madrid no se le puede perdonar que se escape de la presión.

Si lo hace, tiene que ser con un tanto metamórfico y una asistencia para el citado argentino. Vinicius es un mutante que se aprovechó de la novedad de los tres centrales, que generó cierto caos inicial, para echarse encima al equipo. Repitió desde la generosidad, algo que, pese a su enorme estela individual, nunca le ha faltado. Por eso se ha convertido en uno de los mejores asistentes de las últimas temporadas. Vinicius, incluso sin la sonrisa de antaño, está siempre al frente en la estadística de jugadas decisivas.

Aunque celebró el fantástico tanto de Vinicius como si fuese suyo, lo hizo sabiendo que, a pesar de que el brasileño se había saltado su sistema, era fruto de su convencimiento y confianza. Pero sigue sin dar su brazo a torcer en público. "¿Ya tiene claro su once contra el Atlético?". Una cuestión claramente dirigida hacia la presencia del brasileño, segura después de esta reconciliación con el gol y la magia. A pesar de no repetir once en ninguna ocasión, un derbi no admite grandes experimentos.

"Jugadores flexibles en diferentes posiciones"

Incluso con Simeone en su peor momento desde que es entrenador del Atlético. A pesar de todo, estoicismo: "Acabamos de terminar el partido, sólo pensaba en el de hoy, ya mañana pensaremos en el derbi. Vini ha tenido una actuación decisiva y muy importante". Sea como sea, la explosión del sistema de Xabi Alonso es controlada y propiciada por el propio técnico tolosarra, que ofrece un manual de instrucciones que, después, cada jugador interpreta. Fútbol moderno en estado puro.

"Tener jugadores de calidad facilita mucho las cosas. Con poco entrenamiento entienden lo que queremos: jugadores flexibles, no estáticos. No solo pueden jugar de una manera, pueden jugar incluso en diferentes posiciones. Creíamos que era lo oportuno por dónde veníamos, porque algunos jugadores tenían que descansar, como Militao y Carvajal. No queríamos que hiciesen tres partidos completos de 90 minutos. Todos los que han entrado lo han hecho muy bien", resumió Xabi Alonso,

Tendrá el bendito 'problema' de montar una alineación con una plantilla que tiene el doble de límite salarial que el Barça. Una gama que admite pocas comparaciones, pero a la que en momentos de crisis sacan adelante las individualidades. Como Mbappé en dos minutos de crisis y circunstancias. La paradoja de tener a todos activados en un bloque que ha logrado el pleno de triunfos a través de registros individuales únicos como el del francés o el brasileño.