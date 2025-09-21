Otro problema más para el nuevo Bernabéu: "¡Es una sauna!"

El Real Madrid sumó sus primeros tres puntos en la fase de Liga de la Champions League ante el Olympique de Marsella y sigue contando sus partidos por triunfos en Liga tras ganar al Espanyol. En la competición europea, los merengues se repusieron a la roja de Carvajal con un polémico penalti que Mbappé transformó para cerrar el encuentro en el Santiago Bernabéu.

Un partido que dejó mucho de qué hablar: la suplencia de Vinicius, polémica arbitral, los tantos de Mbappé... pero que los aficionados blancos que estaban en el estadio volvieron a sufrir por el calor. Según los madridistas, es un habitual en este inicio de temporada, y es que al estar cerrado el techo, el calor que se genera dentro del campo es insoportable en estos meses de verano.

En la cadena COPE, Manolo Lama afirmó que el Bernabéu parecía "una sauna". "Voy a recalcar un detalle. Hace muchísima calor en el Santiago Bernabéu, está cerrado el techo y en el minuto 10 de la segunda parte, aprovechando el parón de Mbappé, todo el equipo se ha dirigido al banquillo para repostar (beber agua e hidratarse)", añadió Miguel Ruiz.

En el encuentro ante el Espanyol también hubo comentarios por el calor. "Hace como un efecto invernadero", explicaba Antón Meana en SER.

Mastantuono ante el Marsella / Daniel González / EFE

Todo este calor se provoca por estar el estadio cerrado. El Bernabéu tiene la capacidad de cerrarse por completo, una herramienta muy útil en días de lluvia o de situaciones climáticas adversas, pero que en días más 'normales' no tiene sentido utilizar el techo retráctil.

Esta situación ha provocado numerosos comentarios en tertulias deportivas y redes sociales. En 'X' hay incluso personas que afirman que el motivo de que jugar con el techo cerrado es porque la cubierta está atascada. Algo que es falso, ya que hay numerosas fotos de aficionados haciendo el 'tour' del estadio donde se ve abierto.

Uno de los motivos por los que el Real Madrid cierra por completo la cubierta retráctil es por el ruido ambiente, como explicó Paco González. Con todo cerrado, todo el sonido se amplifica y crea un ambiente mucho más potente. "En los partidos de la Champions League hay animación de sobra. Esto lo puedo llegar a entretener en un partido de Liga, pero en los partidos de Champions no", concluyó Manolo Lama.

Según explicó Antonio Romero este sábado en Carrusel Deportivo, el techo "está cerrado porque quiere el presidente".

Lo cierto es que los aficionados madridistas se han quejado del calor insoportable que hace en el Santiago Bernabéu. Ante el Espanyol también hubo quejas por el calor, aunque no fue tan extremo como ante el Marsella. "No hay que tomarse a coña lo del calor en el Bernabéu. Hay gente mayor que está pasando un calor horroroso. No es normal", afirmó Dani Garrido en la SER.