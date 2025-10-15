Un 'problema' que nadie vio venir

¿Quién será el heredero de Thibaut Courtois en el Real Madrid? Una pregunta que, conforme pasa el tiempo, aparece con más fuerza. El guardameta belga tiene contrato hasta 2027 y ha sido el mejor en su posición durante muchos años, dándole títulos al conjunto blanco con sus paradas e incluso entrando en el debate de los mejores porteros de la historia.

Sin embargo, tras la grave lesión de rodilla que le dejó casi en blanco en la temporada 2023/24, el rendimiento del guardameta belga se ha visto afectado. Sigue teniendo unos reflejos inmensos y una planta que le permite hacer paradas antológicas, pero no aporta esa seguridad inhumana de hace unos años.

Courtois, en el Metropolitano / Manu Fernandez / AP

Se trata de algo normal teniendo en cuenta que ya tiene 33 años y que una lesión de rodilla como la que tuvo él tiene mucha influencia en el estado físico y la confianza de cualquier futbolista. Courtois ya no es infalible, como en la final de la última Copa del Rey, cuando salió a destiempo y Ferran Torres le ganó la partida para marcar a placer.

Sigue siendo uno de los mejores del mundo, pero partidos como el último derbi ante el Atlético de Madrid evidencian que el Madrid tiene que empezar a hacerse preguntas. En el Metropolitano, el belga apenas salió de la línea de gol y no se hizo dueño del área, facilitando el estilo de juego de los de Simeone y agrandando la inseguridad que se generaba en la zaga de los blancos.

Decisión de futuro

Xabi Alonso tiene claro que Courtois es indiscutible, al menos por ahora, pero pensando en el futuro, todas las miradas se centran en Andriy Lunin. El ucraniano lleva años esperando su oportunidad de ser el portero titular del Real Madrid. Sus actuaciones a lo largo de la temporada 2023/24 transmitieron una tranquilidad insospechada en la afición y el club, que vieron de forma clara que era el heredero del belga.

Lunin sigue esperando para convertirse en el titular del Real Madrid / EFE

Por el momento, Lunin no se ha estrenado con Xabi Alonso, ni en el Mundial de Clubes ni en lo que llevamos de temporada hasta ahora. El internacional ucraniano se ha llevado algunos varapalos en los últimos años, especialmente cuando vio que Courtois le arrebataba dos finales de Copa del Rey y una de Champions League.

Una serie de situaciones que provocaron cierto desencanto en el joven portero, que se replanteó seriamente una salida del Madrid el pasado verano. A sus 26 años, Lunin es consciente de que su oportunidad está cerca, pero no puede esperar eternamente.

Por si fuera poco, en las últimas semanas otro guardameta del equipo blanco ha aparecido copando los titulares. Con solo 20 años, Fran González ha dado un paso adelante con sus actuaciones en el Mundial sub20. El ex de la Cultural Leonesa, que de momento está jugando en el Castilla esta temporada, firmo paradas de mucho mérito, especialmente ante Brasil y Colombia.

Mide 1,99 metros y el Real Madrid tiene mucha confianza en su progresión. Su irrupción puede despertar un nuevo debate en el futuro de la portería del club. Un 'problema' de lujo que en los últimos años no había existido y que empieza a asomar en los pasillos. Lunin ya ha demostrado que está listo para sustituir a Courtois cuando toque, Fran González tendrá que hacerlo cuando llegue la oportunidad.