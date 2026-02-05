El problema que hundió a Xabi y atormenta a Arbeloa

El Real Madrid se blindó en defensa este verano con los fichajes de Carreras, Alexander Arnold y subiendo de la cantera a Asencio. A cambio, solo se fue Lucas Vázquez. El objetivo era no pasar las penalidades del año pasado, pero ha vuelto a ocurrir sin que en el club den con la raíz de tanta lesión. A eso se añade la irregularidad de los que se salvan de acabar en la enfermería.

A esto se suma la anarquía táctica del equipo. Xabi intentó instaurar una defensa alta con presión en campo contrario, pero la dimisión de los delanteros acabó arruinando su idea. El equipo se empezó a descoser para cargar la responsabilidad en una defensa que acaba pagando los sobreesfuerzos en forma de lesiones.

Lesionado tras lesionado

Además, los que se han salvado de lesiones complicadas han tenido o tienen problemas físicos y bajones en el rendimiento. Trent no acabó de encajar y cuando lo hizo se rompió por segunda vez para sumar 19 partidos de baja. Huijsen flirtea con problemas musculares y tampoco alcanza su mejor nivel. Carreras es demasiado irregular y transmite cierta desconfianza.

La imagen de Militao saliendo en camilla es ejemplo del drama que vive el Madrid / EFE

Militao suma 16 partidos de baja y su sustituto, Asencio, está jugando con una fisura de tibia y con la nariz rota. Carvajal sale de dos temporadas de lesiones y le está costando volver a ser el de siempre. Su sitio, de momento, está en el banquillo. Mendy es visitante asiduo de la enfermería desde hace un par de temporadas y Fran García, el único que no se lesiona, no se gana la confianza del entrenador.

20 defensas diferentes

Alaba ha quedado para suplente tras dos años de lesiones y Rudiger intentó ser de hierro y acabó 'doblado' y lesionado. Pese a todo, el Madrid sobrevive. Es el segundo equipo menos goleado de la Liga: ha encajado uno más que el At. Madrid (17-18), que siempre destaca en esa faceta. En la Champions ha tenido más problemas, aunque su producción ofensiva ha compensado esa debilidad: 21-12. Entre las dos competiciones ha encajado 30 goles en 30 partidos.

Entre Xabi y Arbeloa han utilizado 20 defensas diferentes en 34 partidos. Ninguna ha tenido continuidad por culpa de las lesiones. Sobre el papel la defensa titular sería la formada por Trent, Militao, Huijsen y Carreras, pero solo pudieron jugar cuatro partidos juntos. Las otras tres defensas más utilizadas también llegan a los cuatro partidos y en todas está Valverde, un centrocampista, que descubre los problemas que está teniendo.