Konaté, una solución para el problema 'central' de Xabi Alonso

Lo primero que hizo el Real Madrid en el mercado de verano fue fichar un central. Lo hizo tan rápido como pudo, al pagar la cláusula de rescisión de Dean Huijsen al Bournemouth. El central internacional con España se convirtió, a cambio de 60 millones, en la primera tirita para sanar el magullado cuerpo blanco después de una temporada de sinsabores. La lesión de Militao, la desaparición de Alaba o la bajada de rendimiento de Rüdiger obligaron a mover ficha en una parcela sensible.

La roja de Huijsen que lo cambió todo

Con Huijsen, el Madrid creyó haber frenado la hemorragia que volvió a abrirse tras su expulsión ante el Borussia Dortmund en los cuartos del Mundial de Clubes. Fue el principio del fin de la reconstrucción de Xabi Alonso, que se vio obligado a poner como titular a un Raúl Asencio que perdió en el torneo internacional el crédito ganado durante una temporada de circunstancias. Rápido y expeditivo al corte, el canterano, con su renovación apalabrada hasta 2030, pero no firmada, no ha funcionado en un sistema defensivo más complejo.

Estas circunstancias han acelerado la búsqueda de un central, a corto y a medio plazo. A corto será difícil, porque el Real Madrid ha dado por cerrada la plantilla con la incorporación de Álvaro Carreras. Por lo menos, hasta que no se resuelvan las salidas pendientes. La principal, la de Rodrygo, que sigue con la Premier encima, pero sin que se concrete una oferta. Son muchos los cabos sueltos: Liverpool o Tottenham, como pretendientes más interesados. Es, precisamente, en Inglaterra donde el Real Madrid busca soluciones a sus males defensivos.

William Saliba es un central que ha estado siempre en la agenda del Real Madrid. De hecho, tal y como informó este El Periódico, diario de Prensa Ibérica, fue uno de los que Carlo Ancelotti puso en una lista de deseos que no llegó a cumplirse. El defensa del Arsenal tiene contrato hasta 2027 y su tasación, de 80 millones, le convierte en una operación de calado que se sumaría a los 167,50 millones invertidos en el mercado estival. Una cantidad solo superada por el Chelsea (243,77 millones) y el Liverpool (213,68).

William Saliba, ante Mbappé, en el Real Madrid - Arsenal de Champions. / Agencias

Saliba y Konaté, opciones en distintos contextos

Es en el conjunto 'red' donde está el otro gran foco de atención de la secretaría blanca. Ibrahima Konaté es una operación de largo plazo en la que lleva trabajando el Real Madrid, al estilo de la de Trent Alexander-Arnold, jugador que cambió toda una vida en el Liverpool por el conjunto blanco este mismo verano. Konaté tiene contrato hasta 2026, pero ha rechazado la renovación. Esto abre dos escenarios: una venta este mismo verano, a cualquier interesado que pueda aproximarse a una cantidad cercana a los 60 millones.

La otra vía es la que le gustaría al Real Madrid. Que el jugador fuerce su salida, una fórmula que ha explotado en los últimos tiempos y que le ha salido bien en casos como el de Trent, pero ha tenido resultados negativos en movimientos como el de Leny Yoro, central que se fue el Manchester United. En ambos traspasos hay que tener en cuenta el factor Premier, una liga que sigue en su imparable burbuja de gasto. No hay necesidad real de venta ni siquiera en el vigente campeón, el Liverpool. Con todo, en Anfield no quieren dejar escapar a una figura sin recibir nada a cambio.

Las necesidades se agudizarán o no según como vaya la corta pretemporada que el Real Madrid llevará íntegramente en agosto. Será el momento para comprobar, por ejemplo, si los minutos de calidad de Militao contra el PSG son el principio de la tercera era del brasileño en el Madrid. Supondría un ejercicio de resiliencia, después de haber sufrido dos roturas de ligamento cruzado anterior en dos temporadas consecutivas. En un estado de forma idóneo, el brasileño sería la pareja para Huijsen, imprescindible, como él, en el concepto de salida de balón de Xabi Alonso.

Militao, pieza clave para un rendimiento regular

El internacional español había cuajado un sensacional Mundial de Clubes hasta un fallo que estuvo a punto de costarle al Real Madrid una prórroga ante el Borussia Dortmund. Fue un asterisco que implica la necesidad de jugar al lado de un central más experimentado y atento a los excesos de confianza que pueda cometer un jugador imperial en muchas facetas, pero con margen de mejora en la alta competición. Esa figura le correspondería a Rüdiger, quien, con un rol más de 'tackle', se mostraba como el complemento perfecto para Huijsen.

Militao, junto a Rodrygo, en un entrenamiento del Madrid / Real Madrid

Sin embargo, el alemán está atravesando un mal momento de forma. Tanto a nivel físico, con problemas recurrentes en su rodilla, como mental, dejándose llevar por cuestiones que suceden fuera del campo y que no contribuyen a la estabilidad del equipo. Por su parte, Asencio será simplemente el cuarto central o un recurso para Xabi Alonso, a quien no ha convencido con sus fallos de concentración que han llevado al límite al Real Madrid en su primera gran experiencia con el técnico vasco el frente.

En este escenario de piezas que no terminan por encajar también está Tchouaméni, mediocentro y central casi a partes iguales. Pero si algo han demostrado los primeros partidos de la 'era Xabi Alonso' es que se comporta mejor como un líbero que se incrusta en una defensa de tres para apoyar en la salida de balón o contención en determinados contextos. Sin Konaté o Saliba a corto plazo, Carvajal, como tercer central en un esquema de cinco atrás, podría ser otra solución. Aunque no la que quiere un Madrid que ha caído en la cuenta de que la solidez de los proyectos se construye desde la retaguardia. Donde no hay que convencer de la presión, como con los delanteros, porque se lleva dentro.