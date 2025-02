El problema central: las opciones "de emergencia" de Ancelotti

El centro de la defensa se ha convertido en un problema por resolver durante toda la temporada para el Madrid. El club confió en poder empezar y acabar el curso con dos teóricos titulares (Militao y Rüdiger) y dos alternativas: David Alaba, que aún no tenía el alta, y Aurélien Tchouaméni, un mediocentro que podía ser una solución eventual.

Pero las lesiones han ido acentuando que la planificación era muy arriesgada, a pesar de la irrupción de Raúl Asencio, que ha dado buen rendimiento pero ha sido suplente para Ancelotti por detrás de Tchouaméni. La situación se ha agravado en las últimas semanas, porque ahora mismo están lesionados Militao (toda la temporada), Rüdiger (se habla de 20 días) y David Alaba (entre dos y tres semanas).

Lo ha explicado hoy Ancelotti en la previa del duelo copero de cuartos ante el Leganés. "No, de central, no veo a Valverde. Tenemos a Jacobo, Raúl y Tchouaméni. Valverde puede jugar de lateral". Una frase que deja un titular que, no por conocido, deja de ser significativo: Ancelotti tiene un central disponible en la plantilla -Vallejo- con el que no cuenta.

En este escenario, todos los caminos llevan al mismo sitio ante el Leganés: una defensa formada por Lucas Vázquez, Asencio, Tchouaméni y Mendy (o Fran García). Ancelotti, además, ha vuelto a defender al francés, el jugador que más críticas está recibiendo de la defensa del Madrid. "Se coloca bien, tácticamente sable lo que hace, defiende bien por ser pivote defensivo. No recuerdo un error claro, un error clave no recuerdo en el que hemos encajado gol por su culpa", ha insistido.

Otro de los nombres que apuntó el técnico es el de Jacobo Ramón (Madrid, 2005), uno de los centrales con más proyección de La Fábrica. El canterano debutó en la goleada del Real Madrid al Salzburgo. Con el 5-1 en el marcador, Ancelotti quiso dar descanso a Rüdiger y dio entrada al canterano en el 78' por delante de otros centrales como Alaba o Vallejo.

En el club blanco destacan de de Jacobo su envergadura (1,90 m), que le permite marcar diferencias en balones aéreos, así como su salida de balón con el pie derecho.