La prioridad de Endrick para salir del Real Madrid

El futuro más inmediato de Endrick pasa lejos del Real Madrid. Todavía no ha disputado ningún minuto oficial esta temporada con Xabi Alonso y el jugador tiene claro que debe salir. Su contrato con el club blanco es hasta el 2030, por lo que la única vía de escape es a través de una cesión.

En este sentido, el periodista Fabrizio Romano informó que la prioridad del futbolista es marcharse al Olympique de Lyon. Los galos han mostrado un gran interés para hacerse con sus servicios, aunque solo saldrá con la fórmula de una cesión sin opción de compra.

El Real Madrid no quiere perder de vista a un jugador de 19 años con un gran futuro por delante. Por su parte, Endrick está ansioso por tener minutos y en Lyon le asegurarían disfrutar de continuidad. Una buena segunda vuelta del campeonato en Francia incluso le podría permitir soñar con formar parte de la selección de Brasil en el Mundial del 2026. Su seleccionador, Carlo Ancelotti, lo conoce muy bien de su etapa en el Madrid y esto puede servirle de gran ayuda.

Gonzalo lo ha desbancado

El Madrid parece dispuesto a ceder al futbolista en enero. Endrick se ha quedado sin sitio con la irrupción de Gonzalo, quien ejerce actualmente el rol de delantero centro suplente de Kylian Mbappé.

Eso sí, la entidad madridista quiere una compensación de unos 4,5 millones de euros, correspondientes a la ficha del futbolista hasta junio y la parte del fichaje que amortizar. En cualquier caso, se debería entrar en una negociación más profunda en los próximos dos meses para ver las condiciones de la cesión.

Endrick ya ha elegido destino y ahora es cuestión de que las partes se pongan de acuerdo para que el futbolista no se pase toda una temporada viviendo en el ostracismo. El Real Madrid es el primer interesado para que su inversión de 47,5 millones de euros por el jugado no termine en un fiasco.