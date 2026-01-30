Los primeros incendios de Arbeloa

Las derrotas siempre tienen consecuencias. Más, si llegan de mala manera como ante el Benfica. Sobre todo en un equipo como el Real Madrid, que acumula fracasos en el último año por culpa del rendimiento de sus jugadores. Xabi Alonso puede dar fe de ello. Perdió seis partidos de 34 y los jugadores se encargaron de que corriera con las culpas para que el club lo cesara.

Arbeloa ya ha perdido dos de los cinco dirigidos y ya aparecen los primeros incendios. Curiosamente, uno de ellos es precisamente por culpa de los sediciosos Vinícius y Bellingham por su defraudante actuación ante el Benfica. El salmantino salió muy contrariado con la actuación de ambos, según filtra ‘Onda Cero’, pero no se atrevió a cambiarlos.

La ‘banda’ la izquierda

Su aportación defensiva fue una de las principales vías de agua que tuvo el equipo para perder 4-2. La ‘banda’ izquierda fue una vía sin peaje para los jugadores del equipo portugués, que entraban completamente solos hasta pisar el área sin ninguna resistencia. Carreras se quedaba siempre sin la ayuda de sus dos compañeros, que tenían que protegerle.

Enfado de Bellingham con Xabi cuando le cambia por Güler / AP

Arbeloa acabó frustrado con Bellingham y Vinícius. Los ha defendido de manera visceral desde que cogió el equipo. Pero tampoco se atrevió a quitarlos. Los antecedentes no eran favorables, sobre todo con el brasileño, el primer detonante de la caída paulatina de su antecesor. El inglés se sumó a la causa para acabar con el tolosarra. Eso motivó que el Santiago Bernabéu los denunciara en el partido contra el Levante, con pitos y bronca cada vez que tocaban el balón.

“Siempre yo”

El otro incendio puede apagarlo y quiere sofocarlo con Güler. El turco manifestó su enfadó cuando lo quitó: “Siempre a mí, siempre yo”. Y tiene sus razones para quejarse. De 25 partidos de titular solo ha completado tres, siendo cambiado en los otros 22. Salió de inicio en los cinco con Arbeloa, pero solo completó el primero en Albacete.

El técnico tiene la intención de sentarse con el jugador para calmar esa ansiedad, según ‘Defensa Central’. Intenta devolver la normalidad a una situación que se empieza a complicar para él. Como Xabi Alonso siente el aliento en la nuca de Florentino en caso de tomar decisiones que no gusten al presidente como hizo Xabi Alonso en los casos de Vinícius y Bellingham e intenta evitar meter el pie en el mismo charco.