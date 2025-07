Primeros contactos del Betis por Ceballos

Como es costumbre en cada mercado de fichajes de verano, vuelve la cantinela sobre el posible regreso de Dani Ceballos al Real Betis. El club andaluz, que ha visto minado su centro del campo con las marchas de Johnny Cardoso y William Carvalho, ya ha iniciado los primeros contactos con el entorno del futbolista utrerano para explorar la opción de la vuelta a casa del jugador del Real Madrid, según apunta el diario ''AS'.

Sin embargo, en esta ocasión no hay unanimidad en la planta noble de la entidad verdiblanca al respecto del fichaje de Ceballos. Dentro de la división en el organigrama del Betis hay quienes creen que el regreso del 'hijo pródigo' a Heliópolis supondría un gran refuerzo en la medular para competir en la Europa League y conseguir el objetivo de máximos de clasificarse de una vez por todas a la Liga de Campeones.

Por otro lado, los detractores defienden que no merece la pena intentar recuperar al jugador utrerano en vista al último plantón en verano de 2023, cuando tenía la posibilidad de volver al Betis a coste cero y acabó renovando con el Real Madrid hasta 2027. Este sentimiento también se encuentra en parte de la afición, que se sintió decepcionada por el movimiento de Ceballos después de los sucesivos guiños en redes sociales.

De todos modos, hay dos cosas claras. La primera es que más tarde o más temprano, Dani Ceballos volverá a vestir la camiseta verdiblanca. Así, lo confesó el jugador esta semana en su llegada a la estación de Santa Justa: "El Betis es mi casa y siempre va a ser mi casa. Ojalá que siempre tenga las puertas del Betis abiertas. Este es un verano muy importante para mí y... ya hablaremos en las próximas semanas sobre mi futuro", dijo el andaluz.

El otro hecho seguro es que el Real Betis no se encuentra en condiciones de desembolsar una gran cantidad por el traspaso de Ceballos. Según 'AS', los sevillanos podrían ofrecer entre 5 y 10 millones al Real Madrid. Además, el conjunto blanco no tiene ninguna necesidad de desprenderse del jugador utrerano por una cantidad baja, más aún teniendo en cuenta que Xabi Alonso no va sobrado de centrocampistas organizadores del juego. Así, parece difícil que el acuerdo entre ambas entidades vaya a concretarse en este mercado estival.