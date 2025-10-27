Las primeras palabras de Vinicius tras la tangana contra el Barça en el clásico

Por enésima vez, Vinicius volvió a llevarse el protagonismo en un partido por lo que hizo fuera del rectángulo de juego. Primero, montando el 'show' cuando Xabi Alonso decidió sustituirlo: con claros aspavientos, gestos de desaprobación: "Siempre yo. Me voy del equipo. Me voy, mejor me voy", captaron las cámaras de DAZN mientras enfilaba el túnel de vestuarios en el minuto 72 y con el partido todavía por decidir.

Aquel numerito no fue suficiente y cuando terminó el encuentro fue directamente a por Lamine Yamal, siendo uno de los instigadores de tangana final, junto a Dani Carvajal y Thibaut Courtois, recriminándole las palabras del canterano blaugrana en la previa del clásico. Al brasileño, en una imagen lamentable, le tuvieron que retener a la fuerza los miembros del 'staff' blanco para no encararse con el de Rocafonda.

"Partidazo, ganar el clásico siempre es especial e importante. Hemos empezado bien la temporada. Ahora tenemos que disfrutar un poco, tendremos unos días de descanso. Lo importante es seguir en esta línea para conseguir grandes cosas este año", expresó en los micrófonos de Real Madrid TV posteriormente.

Al pedirle unas palabras para los aficionados del Real Madrid, Vinicius dijo: "Un mensaje para todos los madridistas, en especial, para los que han venido al Bernabéu: el clásico es así, hay muchas cosas dentro y fuera de los campos. Intentamos equilibrar todo eso, pero no siempre es posible. No queremos ofender a nadie, ni a los jugadores del Barça ni a la afición. Sabemos que cuando entramos ahí tenemos que defender nuestro lado y hoy ha sido así. Hala Madrid".