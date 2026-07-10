Mourinho: "Estamos trabajando mucho desde hace tiempo: no es que hoy empiece todo"

José Mourinho ha pronunciado sus primeras palabras como nuevo entrenador del Real Madrid en su regreso al banquillo blanco. En su primer día, el técnico portugués concedió una entrevista a los medios oficiales del club en la que dejó claro cuál será el espíritu con el que afronta esta segunda etapa en Valdebebas.

Lejos de centrar el foco en los resultados personales, Mourinho aseguró que su prioridad será construir una cultura sólida dentro del equipo. "Las palabras no son suficientes. Esto es una misión. No estoy aquí preocupado por mí mismo, por si voy a ganar mucho o poco. Estoy aquí para ayudar", afirmó.

El entrenador explicó que su objetivo pasa por ayudar "a los jugadores, al staff" y crear "una cultura de trabajo, de responsabilidad y de ambición", además de recordar el significado que tiene para él dirigir al conjunto blanco. "Conozco bien la responsabilidad y el honor de trabajar para el Real Madrid. Me gusta mucho este concepto: no es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid", destacó.

Mourinho también reveló que su vuelta no ha comenzado este lunes, sino que lleva tiempo trabajando en la planificación de la temporada junto a la estructura del club. "Estamos trabajando mucho. No es que llegue aquí hoy y hoy empiece todo. Desde hace mucho tiempo trabajo con la estructura del club a diferentes niveles. Hoy se puede trabajar sin estar; la tecnología nos ayuda muchísimo para controlar todo lo que se ha hecho y todo lo que tenemos que hacer", explicó.

Durante las próximas dos semanas, el portugués aprovechará la pretemporada para conocer a los futbolistas disponibles, aunque todavía no contará con todos los internacionales. "Obviamente me gustaría tener a todos los jugadores, pero podré conocer a los chicos con los que voy a trabajar. Durante la temporada muchos de ellos estarán en el Castilla y también me gusta participar en el crecimiento de esa área", señaló.

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Por último, Mourinho se mostró ilusionado con el regreso a la entidad madridista y lanzó un mensaje de confianza a la afición. "Algún campeón del mundo llegará. Vengo con mucha confianza. Amo este club. Hala Madrid y nada más", concluyó.