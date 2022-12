Las primeras palabras de Endrick tras fichar por el Real Madrid

El Palmeiras ha compartido las primeras palabras de Endrick tras anunciar su traspaso al Real Madrid "Agradezco al Palmeiras que respete mi deseo y el de mi familia de hacer realidad otro sueño"

Tras anunciar el acuerdo entre el Palmeiras y el Real Madrid por el traspaso de Endrick, el mismo club brasileño ha compartido las primeras palabras del prometedor delantero, en las que agradece al club, entre muchas otras cosas, "haber respetado mi deseo y el de mi familia de hacer realidad otro sueño".

Aunque ya se sabía que acabaría jugando de blanco, hasta este jueves no se ha confirmado su llegada, que se hará efectiva en julio de 2024, una vez cumpla los 18 años.

Endrick, muy agradecido al club de su corazón

Endrick, que seguirá formándose en el club que lo vio crecer como futbolista, les ha dedicado unas bonitas palabras: "Agradezco al Palmeiras, el mayor campeón de Brasil, campeón de América, campeón del mundo y, por siempre, el club de mi corazón, por ofrecerme todo lo necesario para llegar a ser lo que soy hoy, por ayudarme a cumplir varios de mis sueños y por respetar mi deseo y el de mi familia de hacer realidad otro sueño".

El jugador, que está realizando sus primeros pasos en el fútbol profesional, ha querido lanzar un mensaje de compromiso: "Hasta que me una al Real Madrid, seguiré dedicándome, como siempre me he dedicado, a poder ofrecerle al Palmeiras aún más en el campo: más goles, más victorias, más títulos y aún más alegría para nuestra afición".