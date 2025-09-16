Primeras críticas a Vinicius tras su 'banquillazo' en Champions: "Se lo ha ganado él solo"

Vinicius no formará parte del primer once del Real Madrid en la presente edición de la Champions League. El brasileño, capital en el esquema blanco antes de la llegada de Xabi Alonso al banquillo, vivirá esta noche su segunda suplencia en apenas cinco partidos.

Tal como sucedió en el partido liguero ante el Real Oviedo, Vinicius cede su lugar en la alineación a su compatriota Rodrygo, que partirá desde la banda izquierda ante el Olympique de Marsella. Más allá de la sonada suplencia del '7' del Real Madrid, Xabi Alonso también ha apostado por dar entrada a Trent y a Mastantuono.

El 'banquillazo' a Vinicius no ha tardado en generar todo tipo de reacciones en el mundo del fútbol. Uno de los primeros en pronunciarse para apoyar la decisión del técnico del Real Madrid ha sido Fran Garrido, entrenador y colaborador habitual de El Chiringuito.

"Creo sinceramente que a Xabi no le gusta Vinicius. No le gusta, le ha dado unas oportunidades por el peso que tiene Vinicius y en cuanto pueda va a quitarlo", valoró Garrido antes de emitir su valoración personal sobre la actual situación del brasileño

"Yo he sido uno de los máximos defensores de Vinicius, lo he antepuesto a Mbappé, pero si no hace las cosas bien hay que decirlo. Vinicius se ha ganado que se pueda generar una situación en la que le metan al banquillo. Se lo ha ganado él solo", sentenció.