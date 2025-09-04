Primera víctima del ‘Virus FIFA’ para el Real Madrid

Xabi Alonso está pendiente de los jugadores que están con sus selecciones, menos de los esperados, aunque teme que el ‘Virus FIFA’ le devuelva lesionados además de cansados. Uno de los trece que había fuera ya ha vuelto, Lunin, que abandonó la concentración de Ucrania por unos pequeños problemas lumbares. Ya está en Valdebebas para recuperarse y llegar al próximo partido de Liga ante la Real Sociedad.

Titulares y suplentes

De los 12 jugadores que están con sus selecciones, seis son fijos en los esquemas de Alonso: Courtois, Huijsen, Tchouameni, Güler, Valverde y Mbappé. Dos pelean por una posición Brahim-Mastantuono; otros dos también alterna la titularidad, Rudiger (con Militao) y Carvajal (Trent). Y solo dos tienen rol de suplentes: Alaba y Gonzalo, además de Lunin que ya está en Madrid.

Lunin, en un partido con el Real Madrid / Efe

El ucraniano arrastra los problemas físicos desde antes el partido de Liga ante el Mallorca. Sin embargo, acudió a la llamada de su seleccionador, pero comprobó no estar recuperado plenamente y regresó para evitar que las molestias fueran a más. De esta forma, se suma a los cuatro lesiones que siguen en la enfermería: Bellingham, Camavinga, Mendy y Endrick.

Los sudamericanos, los últimos

Xabi irá recuperando internacionales con cuenta gotas la semana que viene. Dependerá de los días de descanso que conceda a cada jugador una vez disputen sus partidos con sus selecciones.

Xabi Alonso durante el Real Madrid - Mallorca de la tercera jornada de LaLiga 2025/26 / EFE

Hay que tener en cuenta que el Madrid juega ante la Real Sociedad en el Reale Arena el sábado 13 (16,15 h.), y debe desplazarse a San Sebastián. Los primeros en llegar deberían ser Carvajal, Huijsen, Rudiger, Güler y Courtois, que juegan el domingo con sus respectivas selecciones.

Lo normal es que conceda un día de descanso a los cinco para que se incorporen el martes 9, aunque no se descarta que conceda algo más a los que más kilómetros hayan hecho. El lunes juega Brahim con Marruecos en Zambia, volvería a entrenarse el miércoles. Cuatro jugarán el martes: Mbappé, Tchouameni, Gonzalo y Alaba, y volverían el jueves. Mientras que Valverde y Mastantuono juegan el miércoles de madrugada y no tendrán apenas tiempo de descansar al aterrizar el jueves en Madrid.