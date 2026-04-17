Primera salida en el Real Madrid

Lo del Real Madrid este verano no será una revolución. Al menos no una de la magnitud que algunos aficionados podían esperar tras dos años sin lograr éxitos importantes. Desde el club se sigue confiando en la calidad de la plantilla y, especialmente, en la congregación de estrellas que lideran Vinicius, Mbappé y Bellingham.

A pesar de todo, el primer equipo sí sufrirá algunos cambios. Habrá fichajes, otros jugadores regresarán y, por supuesto, también habrá bajas, aunque no sean tan significativas por nombre y rendimiento.

David Alaba durante el partido de Liga entre Real Madrid y Real Sociedad / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La primera salida ya está decidida y se trata de David Alaba. El austriaco es el único que termina contrato en el Madrid junto a Antonio Rüdiger, que está cerca de renovar por una temporada más, y Dani Carvajal, cuyo futuro es una incógnita en este momento y tendrá resolución en las próximas semanas.

A día de hoy, el contrato del central zurdo es uno de los tres más altos del equipo madridista, con una cantidad que rondaría los 12 millones de euros limpios al año. Un sueldo que no se ajusta al rendimiento del futbolista, que en las últimas temporadas se ha visto condicionado por las lesiones.

Alaba saldrá del Madrid este verano / EFE

Tras formar una pareja de ensueño en su primer año junto a Eder Militao y alzar la Champions League, Alaba tuvo que enfrentarse a un infierno en forma de problemas físicos. Esta es su quinta temporada en el Real Madrid, pero en ninguna de las tres últimas ha jugado más de 17 partidos entre todas las competiciones.

Han sido 14 las lesiones que ha sufrido a lo largo de su etapa de blanco, sumando casi 700 días apartado de los terrenos de juego y perdiéndose alrededor de 130 partidos entre club y selección. Las cifras están totalmente condicionadas por su grave lesión de rodilla, tras la cual nunca volvió a ofrecer el rendimiento que encandiló a la afición madridista.

A pesar de que la voluntad del jugador siempre ha sido continuar en el Real Madrid, desde el club no se ha valorado la posibilidad de extender su contrato. Alaba tendrá que buscar ahora un nuevo destino y, según apunta Fabrizio Romano, varios clubes ya se han acercado al defensor para preguntar por su situación y pretensiones.