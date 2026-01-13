Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La primera rueda de prensa de Arbeloa como entrenador del Real Madrid, en directo

El salmantino será presentado como sustituto de Xabi Alonso en la Ciudad Deportiva blanca

Arbeloa dirigiendo al Real Madrid Castilla

Arbeloa dirigiendo al Real Madrid Castilla / Marc Gómez / RealMadrid.com

Toni Munar

Toni Munar

Xabi Alonso ya es pasado en el Real Madrid. Sin tiempo para lamentarse, los blancos ya tienen a su nuevo entrenador: Álvaro Arbeloa. El salmantino cogerá el cargo del tolosarra tras perder la final de la Supercopa de España y este martes será presentado como nuevo entrenador en la previa del partido ante el Albacete de la Copa del Rey.

En SPORT podrás seguir toda la presentación de Arbeloa y su primera rueda de prensa como entrenador del primer equipo del Real Madrid.

