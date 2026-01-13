La primera rueda de prensa de Arbeloa como entrenador del Real Madrid, en directo

Xabi Alonso ya es pasado en el Real Madrid. Sin tiempo para lamentarse, los blancos ya tienen a su nuevo entrenador: Álvaro Arbeloa. El salmantino cogerá el cargo del tolosarra tras perder la final de la Supercopa de España y este martes será presentado como nuevo entrenador en la previa del partido ante el Albacete de la Copa del Rey.

En SPORT podrás seguir toda la presentación de Arbeloa y su primera rueda de prensa como entrenador del primer equipo del Real Madrid.

El calendario de Arbeloa Arbeloa tiene a casi todos sus futbolistas disponibles menos los lesionados: Mbappé, Rodrygo, Rüdiger, Mendy, Militao y Trent Alexander-Arnold. Mañana viajarán al Carlos Belmonte y este sábado debutará en casa ante el Levante a las 14:00h.

La primera secuencia curiosa del nuevo entrenador en el césped de Valdebebas. Arbeloa se pone intenso en sus primeros ejercicios.

La rueda de prensa está preparada para las 13:00h. Aunque viendo los precedentes de Xabi Alonso no descarten que salga más tarde. Veremos si Arbeloa es más puntual que el tolosarra.

Las primera imágenes Nuestro compañero Denis Iglesias nos envía las primeras imágenes del primer entrenamiento de Arbeloa con los cracks del Madrid. Con un titular, vuelve Pintus al frente de la preparación física, uno de los detonantes finales de la relación Florentino - Xabi.