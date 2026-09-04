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REAL MADRID

La primera rajada de Mourinho: "Los jugadores del Betis intentaron condicionar al árbitro y los del Madrid no"

El portugués se quejó del criterio de las amarillas ante el Betis, pero no quiso entrar en las dos jugadas más polémicas de la derrota en La Cartuja

Mourinho pone el foco en el árbitro: perdona dos amarillas y castiga a Arda

Mourinho pone el foco en el árbitro: perdona dos amarillas y castiga a Arda

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Toni Munar

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El Mourinho que todos recordábamos empieza a volver, pero con un nuevo estilo. El portugués volvió a mostrar sus dotes en rueda de prensa tras caer ante el Betis en un encuentro con mucho lío al final. El portugués no quiso entrar en ningún momento en las dos jugadas decisivas (el penalti no repetido y el gol anulado), pero dejó varios recados a los jugadores del Betis.

"No he visto las jugadas en detalle. No he visto repeticiones, no te puedo comentar. El equipo ha trabajado mucho. No tengo nada que reprochar. Han dado todo. Los jugadores del Betis intentaron condicionar al árbitro y los jugadores del Madrid no. Había un chico que estaba muerto delante de nuestro banquillo y pensaba que venía la ambulancia, pero al final no hubo ambulancia", dijo el entrenador blanco.

Este tipo de mensajes los fue lanzando en toda la rueda de prensa a pesar de que las preguntas no fueran por ese sentido: "Es difícil cambiar a Arda porque estaba jugando muy bien. Los jugadores del Betis son más listos que los del Madrid. Los del Madrid son puros. La primera jugada es una amarilla clara a un jugador del Betis que golpeó a Valverde; un minuto más tarde, otra perdonada por una falta a Vinicius, pero los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Ellos son más listos. No entiendo cómo Arda termina el primer tiempo con amarilla tras una faltita, pero estaba cansado. Por eso lo he cambiado, he tenido el 'feeling' de que estaba cansado".

LaLiga: Betis - Real Madrid.

LaLiga: Betis - Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Enhorabuena al Betis, que salió a empatar y le salió el gordo"

A pesar de la derrota, el entrenador blanco se mostró feliz con el encuentro de sus jugadores: "El equipo ha hecho un gran partido. Hay veces que se pierde y no se sabe por qué. Hay veces que no lo sabes explicar. Hemos sido muy dominantes, centrales imperiales, mucho juego ofensivo... Si termina con empate, nos iríamos frustrados. Imagínate con la derrota. Espí es un jugador que juega poco y te hace un gran gol, es un jugador importante para nosotros. Ha hecho su trabajo muy bien. Tiene un gran potencial y siempre mejorará. Es humilde, trabajador y quiere aprender. No puedo estar más contento con el chico".

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Mourinho terminó el encuentro con amarilla tras protestar una acción, algo que el portugués todavía no comprende: "No sé por qué me han sacado amarilla, pero la acepto. Me he levantado porque un jugador del Betis parecía que estaba muerto delante del banquillo. He visto mucha gente frustrada en el banquillo. Yo no he visto, no puedo comentar. Me parece que ha dejado jugar, algo que me gusta. Puedo cambiar de opinión al ver el partido mañana, pero hoy, con la sensación del banquillo, no sé por qué hemos perdido. Merecimos ganar claramente, pero merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis, que salió a empatar y le salió el gordo".

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