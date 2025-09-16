Primera prueba de fuego para el nuevo Madrid

El himno de la Champions League volverá a sonar este martes en el Santiago Bernabéu. Tras la frustrada remontada frente al Arsenal la pasada temporada, el Real Madrid inicia su andadura europea 2025/26 con un objetivo claro: estar entre los ocho mejores en la primera fase. Un reto que se les atragantó el curso anterior y que obligó a los blancos a disputar una ronda extra, algo que en el club quieren evitar este año.

El estreno no será sencillo. El sorteo emparejó al equipo de Xabi Alonso con cuatro campeones de Europa, y el primero en visitar Chamartín será el Olympique de Marsella. El conjunto francés regresa a la máxima competición continental por primera vez desde la 2022/23, tras una campaña sin presencia en torneos europeos. La llegada de Roberto De Zerbi al banquillo ha resucitado al OM, que se presenta en Madrid con el sello reconocible del técnico italiano, admirado en toda Europa por su trabajo en el Brighton.

De Zerbi con Greenwood / X

Xabi Alonso, debut europeo con el Madrid

Para Xabi Alonso será una noche especial: su estreno como técnico del Real Madrid en Champions. “Hablamos con la tensión. En rueda de prensa ya dije lo que pensaba y lo dejamos ahí. Es momento de mirar hacia la Champions”, apuntó el vasco, que trató de centrar el tiro en lo futbolístico después de días marcados por la polémica arbitral.

El técnico recordó además su propia trayectoria como jugador blanco en la Copa de Europa: “Fueron cinco años muy intensos. Nos costó mucho ganar esa Champions. Nos quedamos en tres semis antes de ganarla. Muchos aprendimos que para ganar hay que perder, y bastante”.

Xabi Alonso, durante un entrenamiento del Real Madrid. / Borja Sanchez-Trillo / EFE

El tolosarra no ha conocido nada más que no sea la victoria en sus primeros encuentros en la Liga española, pero en Champions su equipo se probará en el siguiente nivel. La gran noticia que tendrá Alonso será el regreso 'expres' de Jude Bellingham. Tras su operación se hablaba de cuatro meses de baja, pero el inglés ha vuelto en apenas dos. También estará disponible Camavinga, reforzando un centro del campo que había quedado tocado.

Greenwood, al mando del Marsella

Los franceses se quedaron muy lejos del Paris Saint Germain la temporada pasada, pero con la llegada de su nuevo técnico volvieron a competir en la Ligue 1. Aunque con dos derrotas en cuatro partidos no han comenzado bien este nuevo curso.

La gran amenaza del OM, es sin duda, Mason Greenwood. El delantero inglés llegó a Francia tras un gran paso por el Getafe y acompaña a Pierre-Emerick Aubameyang en la punta de ataque. Un viejo conocido del Real Madrid que ya le marcó varios tantos con la camiseta del Barça.

Madrid y Marsella solo se han visto las caras en cuatro partidos en la UEFA Champions League, con un balance perfecto para los blancos: cuatro victorias. En 2003, los merengues ganaron los dos encuentros de la fase de grupo y dejaron fuera a los franceses. La historia se repitió en 2009, el primer año de los nuevos galácticos, y el Marsella volvió a quedar eliminado a las primeras de cambio.

Será el primer gran reto de este ‘nuevo’ Real Madrid tras los fichajes del verano. Hasta ahora, los blancos lo han ganado todo, pero la Champions es la gran ilusión de los madridistas para este año.