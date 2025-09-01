Primera predicción del superordenador para la Champions: El Barça, por encima del Madrid

Con el calendario de la liguilla de la Champions League sorteado, las predicciones invaden ahora las conversaciones. Algunos equipos han tenido más suerte que otros y hay que tener en cuenta que este curso será todavía más importante intentar quedar lo más arriba posible en esta primera fase.

No en vano, a partir de esta edición de la competición europea, los equipos mejor clasificados en la liguilla inicial tendrán ventaja como locales en los partidos de vuelta de todas las rondas eliminatoria. Un factor importantísimo y que obliga a todos los conjuntos que participan a tomárselo muy en serio desde el principio, sin importar el rival que esté en frente.

Según el análisis que ha realizado el superordenador de Opta Analyst, el equipo con el calendario más duro es el Bayern, por delante del PSG, el PSV y el Marsella. Por lo que respecta a los equipos españoles, el calendario del Atlético de Madrid sería el 6º más complicado, el del Athletic Club el 11º, el del Barça el 15º, el del Real Madrid el 25º y el del Villarreal el 32º.

Estos datos son los que ha tenido en cuenta Opta a la hora de hacer su primera predicción sobre cómo quedará la fase de la liguilla. ¿El resultado? Según el superordenador, el Liverpool es el máximo favorito a terminar primero con un 21,4% de opciones.

Los 'reds' están por delante del Arsenal (20,2%), el Manchester City (10,5%), Barça (6,9%), Chelsea (6,7%), PSG (6,4%) y Real Madrid (5,4%). El top 8 lo completaría el Inter, que tiene un 4% de posibilidades de ser líder de la liguilla una vez termine.

Concretando un poco más, el análisis que hace el superordenador del Barça es el siguiente: 6,9% de opciones de terminar primero, 52,3% de clasificar como Top 8, 42,6% de playoff y 5,2% de ser eliminado. Por su parte, estas son las probabilidades del Real Madrid: 5,4% de ser primero, 47,4% de ser Top8, 46,4% de jugar playoff y 6,2% de quedar fuera.

Según la tabla, el Villarreal tiene muchas opciones de estar en el playoff, ya que el superordenador le coloca 15º, por encima de Atlético de Madrid (20º) y Athletic Club (24º). El conjunto vasco es el que más opciones tiene de ser eliminado de todos los españoles, con un 44%.