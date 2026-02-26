La primera frase de Pedrerol en el Chiringuito: "No ha sido un buen partido, pero el viernes, el Madrid estará en el bombo"

Este viernes, el Real Madrid estará citado en Nyon, Suiza. Los blancos lograron la clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League y ya esperan rival para la siguiente ronda, que se determinará en un sorteo apasionante. El conjunto de Álvaro Arbeloa, le ganó al Benfica por 2-1 en el marcador, dejando un global de 3-1.

Pese a que el resultado fue lo suficiente solvente, el equipo no terminó de convencer a nivel de juego. La realidad, es que los de Valdebebas sufrieron, y más tras el gol inicial en el minuto 14 de Rafa Silva.

Sin embargo, el Real Madrid, agarrado al músculo de Tchouameni, que el mejor del encuentro a y la zancada de Valverde, pusieron el empate en el marcador. Vinicius después, le dio la vuelta a la tortilla.

Pedrerol, 'práctico y conformista' con el Madrid

En el Chiringuito, que se emite cada noche a las 00:00, empezó con una frase muy destacada de Josep Pedrerol, poniendo en duda el estilo de juego blanco. Pese a la victoria, el presentador no está del todo convencido con el equipo. "No ha sido un buen partido. Pero el viernes, el sorteo, con el Madrid en el bombo. Empezamos", decía en el editorial.

"Alegría no hay en el madrisimo. Euroforia no hay. Pero el Real Madrid estará en el sorteo. Como no se puede jugar peor, solo falta animarles", dijo, hablando del 'conformismo' del equipo de Arbeloa tras las sensaciones de juego.

Alfredo Duro, por su parte, fue más optimista: "Lo mejor está por llegar", decía. El periodista, también presente en el programa de esta noche, junto a Roncero, que volvió a disfrutar con el "Vini, baila", escribía en sus redes sociales.

Atalanta, PSG y Galatasaray, fueron los otros equipos que lograron el billete a los octavos de final en la jornada de este miércoles. La Champions League volvió a dejar una jornada difícil de olvidar, especialmente por el formato de partidos simultáneos que mantuvo la emoción hasta el último segundo.