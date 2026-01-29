La primera frase de Pedrerol en el Chiringuito: "Vaya ridículo del Madrid en Lisboa"

Noche de sorpresas en Europa. La Champions League volvió a dejar una jornada difícil de olvidar, especialmente por el formato de partidos simultáneos que mantuvo la emoción hasta el último segundo. El gran golpe llegó desde Lisboa, donde el Benfica de José Mourinho eliminó al Real Madrid y lo dejó fuera de los octavos de final.

El conjunto portugués firmó una remontada épica en el Estadio da Luz. Los goles de Andreas Schjelderup y de Anatoli Trubin de cabeza marcaron una noche histórica. El tanto decisivo llegó en el minuto 98, cuando el portero griego anotó de cabeza y desató la locura en las gradas lisboetas.

Locura en el Estadio Da Luz

El 3-2 ya dejaba al Real Madrid de Álvaro Arbeloa virtualmente eliminado, tras conocerse el gol del Sporting de Portugal en San Mamés, que complicaba aún más el panorama blanco. Sin embargo, el 4-2 final fue el golpe definitivo, ya que otorgaba al Benfica el billete a octavos gracias a la diferencia de goles.

El desenlace dejó al conjunto madridista sin margen de reacción y evidenció una temporada europea muy por debajo de lo esperado. La eliminación supone un duro revés para un club acostumbrado a dominar la competición y que ahora deberá replantearse su proyecto a corto plazo.

Reacciones a la derrota

Las reacciones no se hicieron esperar en España, donde la derrota del Real Madrid centró gran parte del debate mediático. Uno de los momentos más comentados llegó en El Chiringuito, que este miércoles se emitirá a las 23:45.

Josep Pedrerol abrió el programa con su habitual editorial y una frase contundente: “Vaya ridículo del Madrid en Lisboa. La pregunta ahora es quién tiene la culpa: Arbeloa, Pintus, los jugadores, el que ya no está… Qué bueno es Mourinho. Empezamos”, decía.

"Los que decían que Mourinho no valía para el Real Madrid, ahora ya no vale", continuaba, refieriéndose a las críticas al entrenador luso durante su etapa en el Real Madrid.

Noticias relacionadas

Por último, tampoco faltaron las reacciones irónicas. Jota Jordi, colaborador habitual, bromeó en redes sociales tras la eliminación con un mensaje que rápidamente se viralizó: “Arbeloa quédate”, avivando aún más el debate sobre el futuro del banquillo madridista.