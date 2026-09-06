Primer pinchazo de un Real Madrid que ya se aleja del Barça

Sin Felicia Schröder, su goleadora, sancionada por su expulsión en el derbi de la primera jornada contra el Atlético de Madrid, el Real Madrid se quedó sin gol en el 0-0 contra el Eibar en el estadio Alfredo Di Stéfano, para quedarse a dos puntos de distancia del liderato del Barcelona, ya con apenas dos jornadas disputadas de Liga F.

No acertó el conjunto blanco en ninguno de los 30 remates que intentó sobre la portería contraria, sobre todo uno de Keukelaar ya en el segundo tiempo salvado por la guardameta Anna Wellman, entre la convicción y la entrega defensiva, solidaria, de todo su equipo, que aguantó cuando parecía más difícil ante los ataques de las locales.

Cierto que apenas sufrió en su área, pero le faltó pegada en la contraria, tan esencial no sólo para superar encuentros de este tipo, sino para creer en alguna posibilidad de acercarse a competir con el Barcelona en toda una temporada. Puntos como éstos son esenciales en ese sentido, igual que para el Eibar, que es quinto en la tabla.

Aún en el minuto 70 no se había movido el marcador. La superioridad había sido evidente hasta entonces, con 21 intentos de remate del conjunto blanco por uno del equipo azulgrana, cuya resistencia lo sostenía con un prometedor empate sin goles cuando el encuentro entró en el tramo final del choque, Carla Andrés salvó dos goles bajo palos y Wellmand sostuvo el 0-0 en una intervención final. Felicidad para el Eibar.

Un aliciente competitivo, tan cerca ya el desenlace, hacia el éxito de un punto, entre los nervios y la precipitación que ya se intuía en el Real Madrid, inmerso en una ofensiva ya insistente, pero también contra el tiempo, para deshacer un tropiezo sonoro en su casa, con un 0-0 que lo apartó de inmediato del podio, a dos puntos del líder, el Barcelona, pero también del Madrid CFF y del Athletic Club, los únicos tres equipos con seis de seis.