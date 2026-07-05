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LaLiga EA Sports

El primer partido de Liga del Real Madrid tendrá que aplazarse por el Mundial

La presencia de futbolistas en las rondas finales del Mundial provoca el aplazamiento de encuentros de la primera jornada de LaLiga

Los jugadores del Madrid, en un partido de la última temporada

Los jugadores del Madrid, en un partido de la última temporada / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Christian Blasco

Christian Blasco

Tal y como se esperaba, el Mundial condicionará la primera jornada de LaLiga EA Sports. ¿El primer afectado? El Real Madrid y, en consecuencia, la Real Sociedad. El partido entre ambos, previsto para el fin de semana del 14 al 16 de agosto, tendrá que ser aplazado y se disputará a finales de ese mismo mes.

El motivo es que el conjunto blanco es el primero que tiene asegurada la presencia de algún futbolista en las rondas finales, concretamente en semifinales. Marruecos y Francia disputarán la primera eliminatoria que se conoce de los cuartos de final del torneo y, por lo tanto, o Brahim Díaz o Mbappé, Konaté y Tchouameni estarán en la ronda previa a la final, alargando su estancia en el campeonato.

Brahim está a un gran nivel con Marruecos

Brahim está a un gran nivel con Marruecos / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Fue el propio Javier Tebas el que advirtió que, en caso de producirse esta situación, algunos encuentros de la jornada inaugural podrían posponerse en el tiempo. "Se va a cumplir para todos los jugadores lo que establece el convenio colectivo de AFE", explicó el presidente de LaLiga durante un acto el pasado mes de abril.

"Hemos hecho un estudio y es muy fácil que podamos dividir la primera jornada en seis partidos hacia el 14 de agosto y otros 3 ó 4 en un miércoles entre semana en agosto. Entonces, la primera jornada, lo que estará es dividida y lo que será es que todo el mundo, todos los jugadores tendrán a sus 21 días de vacaciones, que es lo que marca el convenio colectivo, y los clubes van a tener sus tres semanas de preparación", señaló Tebas.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / EFE / Quique García

"Hemos visto que esa circunstancia se puede dar fundamentalmente, por las selecciones que históricamente se han clasificado para la final, semifinal y cuartos de final, se puede dar en cuatro clubes españoles que serían teóricamente los más afectados, que son Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic, que tiene bastantes jugadores en la selección española. Pero si se da otro club en esas circunstancias, pues eso esos clubes no empezarían el 14 de agosto, empezaría más tarde", concluyó el presidente de LaLiga al respecto.

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Por ahora el partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad es el primer afectado, pero no será el único. Se espera que entre tres y cuatro encuentros de la primera jornada tengan que disputarse más tarde. La idea, según explicó el propio Tebas, es que esos partidos se disputen entre la segunda y la tercera jornada de la competición, pero todo dependerá de la cantidad de encuentros.

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