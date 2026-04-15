Primer once del Madrid en Champions sin seleccionables por España en toda su historia

Hecho histórico en el Real Madrid. Por primera vez en toda su historia, el conjunto blanco alinea en el Allianz Arena un once inicial sin un solo jugador que pueda ser convocado por la selección española actualmente. Álvaro Arbeloa saldrá con Lunin; Trent, Militao, Rüdiger, Mendy; Brahim, Bellingham, Valverde; Güler, Mbappé, Vini Jr para intentar remontar el resultado de la ida ante el Bayern.

A pesar de que Brahim Díaz nació en Málaga, el atacante es internacional con Marruecos. Por lo que respecta al resto de futbolistas, encontramos dos brasileños (Militao y Vinicius), dos franceses (Mendy y Mbappé), dos ingleses (Bellingham y Trent), un turco (Arda Güler), un uruguayo (Fede Valverde), un alemán (Rüdiger) y un ucraniano (Lunin).

Según los datos de Opta es la primera vez que esto sucede en la Champions League en toda la historia del Real Madrid. Sin ir más lejos, en el partido de ida Arbeloa incluyó en el once inicial a tres jugadores españoles: Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Thiago Pitarch.

Arbeloa, pensativo / EFE

Los blancos tendrán que buscar la épica en uno de los estadios más complicados de toda Europa. El Bayern de Múnich ha demostrado esta temporada que es uno de los conjuntos más potentes de todo el continente y tener que remontar en el Allianz se antoja una misión muy complicada.

Para intentar la gesta, Arbeloa pone en liza un once muy ofensivo. La ausencia de Tchouameni será suplida por Fede Valverde, que abandonará la banda para colocarse en el centro y dejar que el resto del equipo hacia adelante lo completen futbolistas ofensivos como Arda Güler, Bellingham, Mbappé, Brahim y Vinicius.