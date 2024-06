El primer objetivo de Mbappé en el Real Madrid

En el Real Madrid y en la selección francesa saltaron todas las alarmas cuando vieron a Mbappé sujetarse la nariz ensangrentada por el fuerte impacto sufrido tras rematar un balón y topar con la espalda del austriaco Danso. Se temió lo peor, una fractura que le obligaría pasar por el quirófano. Sin embargo, su recuperación va por buen camino y cunde el optimismo, se espera que no pase de una desviación nasal.

La estrella de la selección francesa no jugó contra los Países Bajos, partido que se disputó cuatro días después de la lesión. Sin embargo, podría reaparecer contra Polonia el martes, el último encuentro de su grupo, protegido con una máscara a medida. Su recuperación está siendo mejor de lo esperado y, aunque no está confirmado, la lesión podría ser más leve de lo anunciado. Hay que esperar como evoluciona para saber si tiene o no que pasar por el quirófano.

Madridista el 1 de julio

Sea como fuere, el objetivo del Real Madrid es que llegue a jugar la Supercopa de Europa ante el Atalanta, que se disputará el 14 de agosto en Varsovia. Sería el debut del francés con la camiseta blanca, en el que se jugarían el primer título de la temporada. En el peor de los casos, llegaría al partido aunque tenga que pasar por el quirófano. Si Francia llega a la final de la Eurocopa, se operaría el día 15 o 16 y la previsión es que necesitaría un mes como máximo para volver a jugar, por lo que estaría en la final aunque muy justo.

En el mejor de los casos, que se quede en una desviación nasal, no tendría que pasar por el quirófano, por lo que no habría problemas para estar en Varsovia e incluso podría irse de vacaciones dependiendo de hasta donde llegue Francia en esta Eurocopa. Queda una semana para que el club blanco anuncie oficialmente su fichaje, aunque todavía no tiene una fecha fijada para presentarlo oficialmente, pero cuando lo haga sabrá con precisión el alcance real de su problema en la nariz.