"Vamos": El primer mensaje de Mourinho desde Valdebebas

Jose Mourinho ya trabaja en Valdebebas. El técnico portugués ha sido el primero en anunciarlo publicando una imagen en su cuenta de instagram vestido con la indumentaria del Madrid y un mensaje breve: "Vamos". En la imagen Mourinho aparece muy sonriente en su regreso al trabajo tras las vacaciones.

El Madrid, por su parte, ha explicado que lo primero que ha hecho el técnico portugués ha sido reunirse con su cuerpo técnico para empezar a preparar la temporada 2026/27. Este lunes, la plantilla arrancará la pretemporada con los reconocimientos médicos.

La gran apuesta de Florentino

José Mourinho asume uno de los mayores retos de su vida, hacerse cargo del Real Madrid por segunda vez después de una primera etapa convulsa pero que resultó convincente. Imprimió carácter a aquel proyecto y ahora llega con el mismo objetivo de meter en cintura a un equipo acomodado y caprichoso.

Khedira y staff

A favor del portugués es la urgencia que tiene el Madrid de reaccionar tras dos temporadas de decepciones. Eso le concede el privilegio de tener voz y voto en la configuración de la plantilla, algo inhabitual en sus antecesores, que solo tuvieron voz pero no la prerrogativa de elegir el proyecto que se acoplara a las necesidades de sus ideas tácticas.

Además de llegar con su cuerpo técnico, sumará a Sami Khedira como ayudante en la relación del día a día con el vestuario. Será 'su Karanka' de la primera etapa. Un ex jugador con experiencia (2010-2015) en el que se apoyará para construir sus relaciones con los jugadores. Un futbolista que se relacione con la plantilla para conocer sus necesidades y trasladárselas al técnico.

Mourinho con su equipo técnico en en la CD del Real Madrid en Valdebebas / RMCF

Completarán su cuerpo técnico Pedro Machado y Joao Tralhao, asistentes técnicos; Antonio Dias, preparador físico; Roberto Merella, analista y Nuno Santos, entrenador de porteros. Todos de su confianza, a los que ha ido incorporando a su staff con el paso de los años tras coincidir con ellos en diferentes equipos.

Empiezan 11 jugadores

Mourinho trabaja desde hace tiempo en la confección de la plantilla y en idear sus planes tácticos con los que afrontará la temporada. El de Setúbal ha aterrizado en Madrid para ocupar permanente su despacho en Valdebebas, donde vivirá en los próximos meses salvo que decida trasladarse a un hotel ya que su familia sigue residiendo en Inglaterra.

El técnico portugués arrancará el lunes con solo once futbolistas del primer equipo: Trent, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Mastantuono, Lunin y Gonzalo mientras Rodrygo, Mendy y Militao continuarán recuperándose de sus lesiones.

Amistosos

Los mundialistas se irán incorporando al equipo tras disfrutar de tres semanas de vacaciones, que empezaron o empezarán a contar desde el día siguiente de que sus selecciones fueran eliminadas del torneo. Incorporaciones con cuentagotas durante los 40 días que tendrá de preparación antes de empezar la Liga el 23 de agosto, una semana después del inicio oficial del campeonato.

La previsión es jugar cuatro amistosos. Solo tiene confirmado el partido ante el Deportivo en el trofeo Teresa Herrera el 12 de agosto. Se entrenarán en Valdebebas hasta el 1 de agosto, fecha en la que viajarán a Austria para hacer una pequeña estadía y donde podrían jugar un amistoso ante la Fiorentina. Los otros dos partidos están por definir, sin descartar que el club organice el Torneo Santiago Bernabéu, que no ha vuelto a jugarse desde 2018.