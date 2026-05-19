Primer lío para Mourinho: Valverde, capitán sin carisma

José Mourinho tendrá un primer problema con el que tratar en su regreso a España. El Real Madrid mantendrá la tradición de hacer capitán al jugador que más temporadas lleva en el equipo. Federico Valverde fichó por el Real Madrid en julio de 2016, aunque antes de dar el salto al primer equipo en 2018 pasó por el Castilla, el Deportivo para volver al Castilla. El uruguayo ha cumplido su octava temporada para ser el relevo de Carvajal

Dos sonadas tánganas

Valverde, 27 años (28, en julio), será el jugador que menos tiempo ha estado en el equipo para llevar el brazalete de los últimos siete con los que ha compartido vestuario: Ramos en 2021, y Marcelo, 2022 y estuvieron 16 años en el equipo; Benzema, 2023 y 14 temporadas; Nacho, 2024, Modric, 2025, y Carvajal, 2026, los tres cumplieron los 13 años en el Real Madrid.

Los datos descubren que al uruguayo le ha llegado muy pronto la oportunidad de ser el máximo representante del vestuario madridista. Courtois, Vinicius y Lunin también llegaron en 2018, aunque Valverde fue fichado dos temporadas antes que todos ellos. Algunos cuestionan que asuma el brazalete por sus polémicas extradeportivas y por ese perfil bajo que muestra en los partidos.

Tchouameni y Valverde, en un entrenamiento / AFP 7 via Europa Press

En el recuerdo queda aquella tángana que tuvo con Baena cuando militaba en el Villarreal. Un episodio que dejó tocado a los dos futbolistas, porque si uno atravesó el límite por un comentario ofensivo que niega, el otro perdió la razón por un puñetazo que también niega. Su último encontronazo ha sido interno con Tchouameni, al que acusaba de filtrar una riña del día anterior.

Escondido

Desde entonces, el Real Madrid le esconde en la trastienda. Ni viajó a Barcelona a jugar el Clásico, ni apareció en el partido del Bernabéu ante el Oviedo y tampoco ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El motivo es el club no quiere que se le vea con la brecha en la cabeza que sufrió en su pelea con Tchouameni, según la Cope. Pese a todo, será el próximo capitán blanco.

Su encontronazo interno con Tchouameni y externo con Baena, más su rol de escudero en el campo, no le favorecen para exhibir su liderazgo como representante del vestuario. La misión de un capitán es dar ejemplo y tirar de galones también en el césped. Pocas veces se le ha visto ese carácter de líder, solo lo ha mostrado en momentos puntuales que no tuvieron continuidad ni consistencia.