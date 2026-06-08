El primer fichaje de Mourinho puede ser explosivo... ¡Pepe!

Tras conseguir la victoria en las elecciones a la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez retoma sus planes de cara a la temporada 2025/26 para intentar romper con los dos cursos sin ganar un título y que han llevado a una nueva hegemonía barcelonista en la Liga. Y la piedra angular del proyecto es José Mourinho, cuyo fichaje confirmó el dirigente merengue casi en el mismo momento que empezaba a festejar su triunfo ante Enrique Riquelme.

A la espera del inminente anuncio oficial del fichaje del entrenador portugués, ya se van conociendo algunos de los movimientos que prepara 'The Special One' y pueden ser especialmente significativos, teniendo en cuenta cómo fue su primer periodo en el banquillo del Santiago Bernabéu y las polémicas con el Barça que jalonaron su paso por la Liga. Como muestra, un botón: algunos informadores dan por hecho que con 'Jose' regresará al Real Madrid otro viejo conocido, aunque ahora sería para ayudarle en el banquillo. Nada menos que el exdefensa central Pepe.

Képler Laverán Lima Ferreira, conocido futbolísticamente como Pepe, llegó al Real Madrid procedente del Oporto y entre 2007 y 2017 fue uno de los 'soldados' de José Mourinho durante las épicas temporadas del histórico Barça liderado en el campo por Leo Messi y en los banquillos por Pep Guardiola, Tito Vilanova o Luis Enrique Martínez.

Pepe fue un excelente defensa central, rápido, contundente y tácticamente impecable pero que se empleaba en ocasiones con una dureza extrema que le llevó a protagonizar expulsiones sonadas por sus violentas entradas. La más grave se produjo en el Real Madrid-Getafe de la temporada 2008/09. El 21 de abril de 2009 pisoteó al jugador rival Javier Casquero dentro del área y en la trifulca posterior a la señalización del penalti y la expulsión golpeó en la cara al también jugador rival Juan Ángel Albín. Fue castigado con diez partidos de sanción.

Dos temporadas después, Mourinho se puso al frente del banquillo merengue y Pepe se convirtió en uno de sus pretorianos en los duelos frente al Barça en los que saltaron chispas dentro y fuera de los terrenos de juego; el central madridista era uno de los principales protagonistas en los momentos de más tensión. Más allá de esta faceta más oscura, es innegable el talento futbolístico del internacional portugués de origen brasileño (Maceió, Alagoas, 26 de febrero de 1983) que atesora un palmarés como jugador repleto de títulos, entre los que destacan la Eurocopas 2016 Nations League 2019 con Portugal y las 3 Champions League (2013/14, 2015/16 y 2016/17) con el Real Madrid, hasta un total de 29 títulos entre la selección, sus dos etapas en el Oporto y el Real Madrid. También, su carisma dentro de los vestuarios en los que militó y que, sin duda, es uno de sus avales para convertirse en persona de confianza de 'Mou' en su regreso al Santiago Bernabéu.